Selci se reunió con los fiscales de Fuerza Patria Hurlingham

“Ustedes tienen la enorme responsabilidad de cuidar los votos del peronismo”, dijo Selci ayer durante el fin de la capacitación.

(Hace 10 horas)

“Está todo listo para que la Argentina empiece a salir del desgobierno libertario. El 26 de octubre tenemos la oportunidad de decirle que no al gobierno de Javier Milei”, comentó Selci y remarcó que: “Los argentinos no quieren el modelo libertario de ajuste y represión, con el que se está entregando la soberanía de nuestro país y con el que la gente no llega a fin de mes”.

Este domingo será la primera vez que se vote con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

“Este domingo marquemos en la boleta el casillero de Jorge Taiana, el candidato que tiene la bandera argentina para defenderla y honrarla”, comentó Selci en un encuentro con los fiscales de Fuerza Patria Hurlingham que se realizó ayer, jueves 23 de octubre de 2025, por la tarde. Y pidió «redoblar el esfuerzo para ratificar el triunfo del 7 de septiembre este domingo a nivel nacional».

Los Fiscales de Fuerza Patria de Hurlingham ayer terminaron de ajustar detalles

También se refirió a la fuerte caída del poder adquisitivo y la crisis que atraviesan los hogares argentinos, y advirtió Selci: “El deterioro de la economía en los últimos meses es drástico. Acá en Hurlingham cerró después de muchos años la sucursal de una cadena de supermercados. Es un lugar que vende comida. Y si cerró ese lugar es porque la gente ya no compra de forma planificada, sino que vive al día. Es imposible una mejor metáfora de lo que es este modelo económico.”

“Este domingo tenemos que consolidar el triunfo en la provincia de Buenos Aires para que sea completamente contundente y arranque de una vez la etapa de la verdad en Argentina: los argentinos no quieren el modelo de libertario”, aseguró Selci, quien cerró su discurso con estas palabras: “No nos merecemos este desastre, incluso aquellos que lo han votado. Es momento de reencontrarnos y empezar a mirarnos de nuevo. El peronismo es la fuerza que le dio siempre esperanza a la Argentina. Y otra vez, de a poco, estamos viendo cómo la mirada del pueblo vuelve a buscarlo”.

En relación al escándalo del candidato financiado por el narcotráfico, José Luis Espert, afirmó: “Milei estuvo una semana diciendo que lo iba a sostener y el domingo a la noche lo soltó. Es una prueba de la supuesta fuerza que dice tener el gobierno y la que efectivamente tiene”.

También se refirió a la intromisión del presidente Donald Trump en la política local: “No nos estamos enfrentando solamente al gobierno libertario, que de hecho ya no está. Lo que estamos enfrentando es directamente a la estrategia geopolítica de Estados Unidos para la región, de la cual Milei es solamente la cara manejada por control remoto por todos los asesores formales e informales del gobierno norteamericano”.