Elecciones 2025: Cómo y dónde voto?

El 26 de octubre le damos forma al futuro Poder Legislativo y por primera vez se utiliza la Boleta Única en Papel, método que iguala a todos los partidos, ya que no hay impresión de boletas por espacio político. El Estado imprime las boletas para todos y tiene un solo cuerpo.

Se repiten los lugares de votación, pero por las duda verificalo. Acá te dejamos el link para poder chequearlo.

¿Dónde voto? Hacé click 👉​ ACA.

Te aparece la pantalla que se exhibe a continuación, ponés tus datos y listo 👇​:

Pantalla del Registro Nacional Electoral sobre los lugares de votación

Elecciones 2025: Qué elegimos?

24 Senadores Nacionales

127 diputados Nacionales

Elecciones 2025: ¿Cómo se eligen los diputados nacionales?

La Cámara de Diputados de la Nación está integrada por 257 miembros, quienes son elegidos de manera directa por el pueblo de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de simple pluralidad de sufragios.

La renovación de la Cámara se realiza por mitades cada dos años. En el presente año, se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de cinco diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes.

Elecciones 2025: ¿Cómo se eligen los senadores nacionales?

La Cámara de Senadores de la Nación está conformada por 72 miembros, y su integración se renueva por tercios cada dos años. En esta ocasión, finalizan su mandato aquellos senadores que fueron electos en 2019, tras completar su período de seis años en el cargo.

Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen tres senadores, quienes son votados de manera directa y en una única elección.

¿Cómo se distribuyen las bancas en el Senado?

La agrupación política que obtenga la mayor cantidad de votos se adjudica dos bancas, mientras que la segunda fuerza en número de sufragios recibe la banca restante.