Buscan intensamente a una adolescente en Laferrere: ¿Dónde está Alma?

Buscan intensamente a una adolescente en Laferrere. Alma Milagros Malagreca tiene 15 años y  fue vista por última vez el lunes 20 de octubre. 

Por Aldana Farinelli

Publicación

Buscan intensamente a una adolescente

Buscan intensamente a una adolescente en Laferrere

Luego de que se viralizara el caso en redes sociales, la familia convocó a una nueva manifestación para exigir la aparición de la adolescente.

La familia de Alma continúa la intensa búsqueda de su paradero luego de ser vista por última vez el pasado lunes 20 de octubre cuando fue al colegio, pero nunca regresó a su hogar.

Según el relato de la familia, cuando su madre fue a buscar al colegio no la encontró. Ellos sospechan que se encuentra con un chico de 22 años con quien mantiene un vínculo, al que ellos se oponen.

En septiembre Alma estuvo con el joven, pero fue encontrada por la policía pocas horas después. El joven estuvo demorado y después quedó libre. 

Ahora, se allanó la casa del chico en cuestión, se llevaron a su madre para que declare, se hicieron rastrillajes, pero Alma no aparece.

Al momento de su desaparición, Alma vestía un pantalón negro, remera blanca y llevaba una mochila de Boca Juniors.

