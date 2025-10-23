Transporte gratis en Provincia el domingo

El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso que los viajes en colectivo el 26 de octubre sean sin costo.

Transporte gratis. El Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, ratificó que el transporte público será gratis el domingo 26 de octubre, día de elecciones. La medida también alcanzará a al transporte fluvial del Delta del Paraná.



La medida abarca el transporte de carácter urbano e interurbano de media distancia, aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) e interurbanos de larga distancia, de jurisdicción provincial; y a los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia.



Marinucci dijo que “el transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional. Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura”.



Por otra parte, la cartera de Transporte instó a los municipios de la Provincia a adherir a esta medida, reafirmando el compromiso de la gestión con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia.