Remodelan la Plaza 20 de Febrero de Ituzaingó y construirán un estacionamiento debajo

Se trata de la remodelación de la Plaza 20 de Febrero y la construcción debajo de un estacionamiento privado. No hay precedentes de semejante obra. Otro paso adelante en Ituzaingó.

Remodelan la Plaza 20 de Febrero de Ituzaingó y las obras comienzan este lunes, 27 de octubre de 2025. En concreto se realizará no solo el cerco perimetral que limitará la Plaza 20 de Febrero del mundo exterior sin afectar el cambio en la circulación de las calles céntricas. También se hará otro cerco alrededor del Hospitalito de Brandsen para terminar las obras para su reapertura del centro de salud mejorado.

La mega obra será el estacionamiento subterráneo privado bajo la Plaza 20 de Febrero, que a su vez seguirá intacta y rediseñada.

La obra que se inicia el lunes en Ituzaingó fue anunciada durante la Apertura de Sesiones Ordinarias 2025 por parte del intendente Pablo Descalzo, tendrá una duración de 20 a 24 meses y en con inauguración tendrá una capacidad de 370 vehículos.

El jefe comunal Pablo Descalzo le confirmó a Anticipos Diario que «es la obra pública más importante de los últimos 10 años en Ituzaingó» y es que, agregó, «nos venían diciendo junto a comerciantes y vecinos que el crecimiento de la ciudad empezaba a producir problemas en el tránsito y en la circulación. Ituzaingó creció mucho y con esta obra tratamos de ordenarlo.»

El 20 de febrero de 1999 se inauguró el anfiteatro “Jorge Cafrune” en la Plaza 20 de Febrero, la última obra que terminó por darle un perfil al lado norte de la ciudad.

«La obra es la plaza con el estacionamiento. Cuando se informa que se hará un estacionamiento, los vecinos piensa que no habrá más plaza. Y no es así. La plaza es importantísima, centro de reunión de gran parte de la comunidad de Ituzaingó. Jamás dejaríamos de pensar en ese espacio verde para Ituzaingó. Solo va a estar cerrada alrededor de 20 meses», agregó el intendente Pablo Descalzo.

Y añadió: «Pensamos una plaza de usos múltiples. Con juegos infantiles, espacios para hacer gimnasia, un anfiteatro como tiene actualmente y espacios para actividades sociales. Se está pensando en eventos culturales quizá mas pequeños que hoy. En el nuevo modelo, no se podrán hacer eventos masivos, pero sí habrá un anfiteatro para que la cultura esté presente.»