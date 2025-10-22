El lunes 20 de octubre de 2025 fueron detenidos los 23 jóvenes en Parque Quirno, Municipio de Hurlingham. Y mañana, jueves 23, habrá una concentración en la puerta de la Municipalidad de Morón.

Detienen a 23 jóvenes de Hurlingham de los cuales 13 son menores. Y todo ocurrió luego de un allanamiento en una vivienda donde se encontraban «durmiendo» post juntada de amigos, según una versión. La otra dice que la Policía actuó antes desbordes y que al ingresar a la vivienda «encontraron de todo«, sin especificar qué.

La mujer a cargo de la vivienda, inquilina, tiene un conflicto con la dueña de la casa por no pagar a tiempo el alquiler. El conflicto llegó a tal punto que hubo hasta un enfrentamiento físico.

Según la policía en el lugar se encontraban bombas caseras tipo Molotov. Sin embargo, no hay pruebas que indiquen que los 23 jóvenes las hicieron o iban a utilizarlas para hacer algún daño.

Ante la detención, los familiares de los detenidos repudiaron a la Jueza de Garantías del Joven, Karina Andrea De Luca del Poder Judicial de Morón.

Según los familiares, todos vecinos de Hurlingham, la Jueza actuó sin ningún tipo de pruebas y dictó la detención inmediata. Y hoy, martes 22 de octubre de 2025, los 23 jóvenes se encuentran en diferentes institutos de menores del interior de la Provincia de Buenos Aires.

En un texto que emitieron «padres, madres, familiares y amigos» denunciaron «este accionar antidemocrático donde se violan claramente los derechos de la infancia. Repudiamos también el accionar de la Justicia que día a día garantiza la impunidad de asesinos, corruptos y femicidas mientras ejerce la mano dura de forma inmediata para las y los jóvenes de los barrios».

A su vez, «exigieron que se respeten sus derechos y garantías liberándolos de forma inmediata para que las y los pibes puedan volver a sus hogares y a la escuela donde la mayoría son compañeros de cursada» y responsabilizaron «a la Jueza y la Fiscalía de Menores por la integridad física de cada uno de ellos».

¿Quién es la Jueza Karina Andrea De Luca?

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires estableció el día 17 de agosto de 2021 el inicio de actividades del Juzgado de Garantías del Joven Nº 3 del Departamento Judicial Morón. Su jueza será Karina Andrea De Luca y su ubicación el 4º Piso, Sector I, del Edificio Central de la referida departamental.

Karina Andrea De Luca está acompañada por acompañada por el Dr. Pablo Aníbal Busolin (Secretario) y los Dres. Tatiana Daniela Serenelli y Agustín Moro (Auxiliares Letrados).