Matan dos adolescentes durante un robo

Fue el viernes por la noche cuando se enfrentaron con un comisario retirado, en las calles Fournier y Escalada. Tres ladrones lo encerraron mientras circulaban un Toyota Corolla robado.

El ex comisario estaba estacionaba en su Volkswagen Taos cuando fue abordado por los tres delincuentes. Uno se bajó del auto y le apuntó con un arma. Los otros dos esperaban adentro de Toyota Corolla robado.

Al verse sin salida, el comisario retirado sacó su arma y comenzó a disparar. Así evitó el robo de su camioneta aunque uno de los sospechosos cayó muerto sobre el asfalto y el otro fue llevado al Hospital Posadas pero ingreso muerto.

El muerto en el lugar el hecho, que estaba armado, tenía 17 años y era vecino de Ciudadela. Junto a su cuerpo se secuestró un revólver. El comisario retirado resultó ileso y los otros dos delincuentes escaparon del lugar.

Pero más tarde, el fiscal de menores de Morón y la Policía tomaron conocimiento del ingreso sin vida de un adolescente de 16 años en el Hospital Posadas. Se trataba de otro de los sospechosos que participó del asalto.

También se encontró el Toyota Corolla y se determinó que tenía un pedido de secuestro por robo de la comisaría Primera de Caseros. En el interior se halló una réplica de una pistola 9 milímetros.

La justicia entendió que el comisario general retirado actuó en su legítima defensa y quedó libre-