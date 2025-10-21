Gustavo Ovando abrió el estacionamiento del Hogar para profesionales, trabajadores y familia

A través de un breve comunicado de prensa, Gustavo Ovando, titular del Hogar del Dr. Ovando, abrió el estacionamiento privado para profesionales, trabajadores y familiares de los internos e internas.

«Con mucha alegría queremos contarles que el 16 de octubre dejamos inaugurada nuestra playa de estacionamiento, para familiares, profesionales y trabajadores» del Hogar del Dr. Ovando, ubicado en Aristóbulo del Valle 464, Castelar Centro, lado Sur.

«Este espacio se da gracias a una fuerte inversión, la que redundará en un valor agregado en la calidad de nuestros servicios», añadió Gustavo Ovando y agregó: «les informamos que el portón se abrirá de 09.00 a 21.00 de lunes a viernes y sábados de 09.00 a 13.00».

«Es muy importante que sepan que tendremos una persona asignada para cuidar los vehículos, hasta nuevo aviso, de 09.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, por lo cuál de 13.00 a 17.00 horas el portón estará abierto, pero sin personal», aclaró el empresario.

«La persona contratada se llama Gabriel, es muy conocido por todos los vecinos de Castelar ya que es quien durante seis años cuidó los vehículos y comercios sobre la calle Almafuerte, donde está la Iglesia de Pompeya», señaló.

Desde el Hogar también señalaron que el estacionamiento dejará lugar libre el la vía pública para uso de los vecinos.

