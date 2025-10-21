Asumió Florencia de Luca y frenó a Valeria Gasol

El intendente intentó que Valeria Gasol (en la foto), concejal electa de La Cámpora, asumiera su banca. Pero en cambio, Nuevo Encuentro se aceleró e hizo jurar a Florencia De Luca que estaba de licencia.

En horas de la mañana de hoy, Valeria Gasol, presentó una nota aduciendo que terminaba su licencia como concejal y tomaría posesión de su banca. Así, quedaba fuera del bloque Nadia Diz, referente de la agrupación peronista La Marechal que conduce Gabriel Barquero.

Si Gasol finalmente juraba como concejal, Nuevo Encuentro perdía una banca lo que no iba a permitir en el marco de la interna que lleva adelante con el jefe comunal.

Se viene el tratamiento del Presupuesto Municipal y el intendente Lucas Ghi intenta juntar fuerzas. Pero la jugada con Valeria Gasol se daba en el plano de lo imposible ya que Florencia de Luca seguía de licencia para sostener los acuerdos antes de 2023, cuando Lucas Ghi volvió a ganar las elecciones.

Valeria Gasol se desempeñaba como Subsecretaria de Administración General en la Secretaría de Cultura y Deporte del Municipio y en su Instagram se pronuncia abiertamente a favor de Cristina Fernández de Kirchner, reniega de que esté detenida en San José 1111 y tiene una placa que señala «Martín Vuelve» por Martín Sabbatella.

Pese a todo, finalmente quedó fuera del Bloque Unión por la Patria que preside Diego Spina, y asumió Florencia De Luca.

La boleta que llevaba a Lucas Ghi como intendente y a Florencia De Luca y a Valeria Gasol como concejales

En las elecciones de octubre 2023, cuando Lucas Ghi se presenta por su reelección, la lista de concejales tenía Florencia De Luca como cuarta candidata y a Valeria Gasol como octava candidata. Por esta nominación, fue que se impuso De Luca y ocupa una banca desde hoy.