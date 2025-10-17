MorónNoticias destacadas

Promoción por el Día de la Madre en Haedo para fomentar el comercio local

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Haedo lanzó una promoción por el Día de la Madre para premiar las compras en los comercios locales y fortalecer las ventas en los Centros Comerciales a Cielo Abierto.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Promoción por el Día de la Madre

Promoción por el Día de la Madre en Haedo: beneficios para quienes compren en el comercio local

Con motivo del Día de la Madre, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Haedo lanzó una nueva campaña destinada a incentivar las ventas en los comercios locales y reconocer a las familias que eligen comprar en su propia ciudad.

La iniciativa se desarrollará durante los días previos al 19 de octubre, e invita a la comunidad a realizar sus compras en los comercios minoristas del distrito.

Una promoción especial para celebrar a mamá

La promoción por el Día de la Madre en Haedo estará vigente hasta el 18 de octubre. Durante esa semana, todas las personas que realicen compras iguales o superiores a $80.000 en los comercios minoristas de la ciudad recibirán un regalo.

Para acceder al beneficio, deberán presentar los tickets de compra —puede ser uno o varios— el sábado 18 de octubre, día en el que se realizará el canje de premios.

El punto de encuentro será en la semipetonal Perito Moreno y Avenida Rivadavia, donde se ubicará el espacio de entrega de obsequios. Allí, desde las 10:00 hasta las 13:00 horas, o hasta agotar stock, los vecinos podrán acercarse con sus comprobantes de compra y recibir una botella de vino de regalo, como símbolo de agradecimiento y celebración.

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Haedo, explicaron que esta acción forma parte de una serie de iniciativas orientadas a promover las ventas en los Centros Comerciales a Cielo Abierto y fortalecer el comercio de proximidad, una de las principales fuentes de empleo y desarrollo económico del municipio.

“Cada compra en un negocio local genera movimiento, empleo y crecimiento en nuestra ciudad. Con esta promoción buscamos no solo celebrar a las madres, sino también seguir apoyando a los comerciantes que son el corazón de Haedo”, destacaron desde la institución.

El objetivo de esta promoción por el Día de la Madre en Haedo es que cada familia encuentre en los locales del barrio todo lo necesario para agasajar a mamá, con una amplia oferta de productos, atención personalizada y el valor agregado de comprar cerca de casa.

Noticias relacionadas

Morón: Abre la preinscripción 2026 para los jardines municipales

Preinscripción 2026 para los jardines municipales A través del sitio web del Municipio (https://www.moron.gob.ar/) las familias de Morón podrán acceder al formulario de preinscripción, realizar...

Actividades culturales gratuitas en Morón del 16 al 22 de octubre

Actividades culturales gratuitas en Morón: cine, arte y música para todos los gustos El Municipio de Morón continúa promoviendo el acceso a la cultura con...

Margarita entusiasmada con Provincias Unidas

Provincias Unidas cerró ayer, miércoles 15 de octubre de 2025, su campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del espacio que coordinan...

Se renueva el programa “Precios Moronenses” con nuevas canastas

“Precios Moronenses”: nuevas canastas y más beneficios para los vecinos de Morón El Municipio de Morón relanzó el programa que busca acompañar la economía de...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img