Promoción por el Día de la Madre en Haedo para fomentar el comercio local

Promoción por el Día de la Madre en Haedo: beneficios para quienes compren en el comercio local

Con motivo del Día de la Madre, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Haedo lanzó una nueva campaña destinada a incentivar las ventas en los comercios locales y reconocer a las familias que eligen comprar en su propia ciudad.

La iniciativa se desarrollará durante los días previos al 19 de octubre, e invita a la comunidad a realizar sus compras en los comercios minoristas del distrito.

Una promoción especial para celebrar a mamá

La promoción por el Día de la Madre en Haedo estará vigente hasta el 18 de octubre. Durante esa semana, todas las personas que realicen compras iguales o superiores a $80.000 en los comercios minoristas de la ciudad recibirán un regalo.

Para acceder al beneficio, deberán presentar los tickets de compra —puede ser uno o varios— el sábado 18 de octubre, día en el que se realizará el canje de premios.

El punto de encuentro será en la semipetonal Perito Moreno y Avenida Rivadavia, donde se ubicará el espacio de entrega de obsequios. Allí, desde las 10:00 hasta las 13:00 horas, o hasta agotar stock, los vecinos podrán acercarse con sus comprobantes de compra y recibir una botella de vino de regalo, como símbolo de agradecimiento y celebración.

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Haedo, explicaron que esta acción forma parte de una serie de iniciativas orientadas a promover las ventas en los Centros Comerciales a Cielo Abierto y fortalecer el comercio de proximidad, una de las principales fuentes de empleo y desarrollo económico del municipio.

“Cada compra en un negocio local genera movimiento, empleo y crecimiento en nuestra ciudad. Con esta promoción buscamos no solo celebrar a las madres, sino también seguir apoyando a los comerciantes que son el corazón de Haedo”, destacaron desde la institución.

El objetivo de esta promoción por el Día de la Madre en Haedo es que cada familia encuentre en los locales del barrio todo lo necesario para agasajar a mamá, con una amplia oferta de productos, atención personalizada y el valor agregado de comprar cerca de casa.