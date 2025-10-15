Una cosecha récord esperan los productores del centro del país por lo cual volverán a tener un rol protagónico por las características de la región y por las herramientas estratégicas que permiten minimizar imprevistos.

Los recientes reportes de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectan resultados más que alentadores para la campaña 2025/26 y calculan que la producción total ascendería a 146,4 millones de toneladas de granos.

La BCR precisó en su informe del 19 de septiembre que las estimaciones se explican, fundamentalmente, por el desempeño del maíz y el girasol frente a una menor producción de soja. Se prevé un récord histórico de producción de maíz (61 millones de toneladas) y el mayor nivel de siembra de girasol en 17 años.

Los resultados están sujetos al comportamiento del clima y al impacto de los imprevistos que suelen afectar la actividad agropecuaria. Por ejemplo, la continuidad de las lluvias podría convertirse en un riesgo para los campos del sur de Santa Fe, el norte de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos, donde ya existen importantes reservas de agua

Herramientas clave para evitar imprevistos en la cosecha de granos

La compañía Experta Seguros lanzó una renovada propuesta de seguros pensada para atender las necesidades de los productores agropecuarios, con soluciones innovadoras y atención directa y personalizada a través de los más de 2.000 productores de seguros que ya están trabajando sobre la campaña agrícola.

Con sus alternativas para mitigar riesgos ante heladas, granizo, vientos fuertes, planchado y cobertura anticipada de resiembra, Experta Seguros brinda una herramienta integral para minimizar el impacto de adversidades climáticas sobre los cultivos.

Las propuestas de seguros están diseñadas para diferentes segmentos del sector agrícola. Y los productores pueden elegir desde una cobertura contra granizo hasta la propuesta multirriesgo, conocida como “Integral Agropecuario”, que considera las más diversas contingencias, además de los seguros de silobolsa.

“Se brinda cobertura a cultivos oleaginosos y a cereales. Se separan aquellos cultivos de invierno como trigo, cebada y centeno, de los de verano como soja, maíz, sorgo y girasol, principalmente”, comentó Fabián Pérez, Gerente Comercial Interior de Experta Seguros.

Pérez también destacó que la tecnología juega un papel fundamental y que Experta Seguros cuenta con desarrollos que permitan agilidad, autonomía al Productor Asesor de Seguros (PAS) y trazabilidad en todo el proceso de cada negocio.

Ante la consulta de un agricultor, cada asesor de seguros obtiene la cotización con solo tres clicks, cargando la ubicación del riesgo, el tipo de cultivo y la cantidad de hectáreas. Esto reduce a un mínimo el tiempo que el lleva al agricultor contar con un presupuesto para tomar la decisión.

Con más de 30 años de experiencia en el mercado asegurador, el Grupo Werthein respalda las propuestas de Experta Seguros, garantizando solidez patrimonial y excelencia en la atención posventa, por la buena performance en la liquidación de los siniestros.