La Cara de los Últimos toca en Morón

La Cara de los Últimos se presentará el sábado 18 de octubre a las 20 hs. en Espacio Cultural Laberinto (Morón). Entradas disponibles a través de Passline.

La banda oriunda de Haedo presentará nuevas canciones, adelantando su próximo EP que saldrá a fines de 2025. Una de ellas es «Migas de manzana«, en la que se adentran en un terreno pop cargado de groove, apostando a un sonido con guiños bailables. La letra surge del surrealismo a través de un procedimiento azaroso con textos de escritores argentinos.

La Cara de los Últimos está conformada por: Mario Mendoza (batería); Leandro Troiano (voz, guitarra, programación y sintetizador); Vanina Becares (voz y bajo) y Nicolás Cravino (guitarra).

Presentación: Sábado, 18 octubre, 2025, 20 horas.

Espacio Cultural Laberinto: Av. Rivadavia 18432, Morón.

Entradas: Desde $7.000.

La Cara de los Últimos se formó en 2012 en Haedo y ese mismo año dejan plasmado el primer EP (Transideral) de la banda que contiene 4 canciones donde dejan asentada la dirección y el carácter musical.

La canción Shalala sonó en la Rock and Pop apenas salió del estudio y tuvo muy buena repercusión. De aquel EP, Transideral, se filmaron los videos de los temas Nou Aidia, Transideral, Allá Abajo, Insistir y Running in Circles.

Entre 2013 y principios del 2014 se compusieron y arreglaron varias canciones que formarían parte de su Primer CD Jupiter. Grabado y mezclado en Estudio Umbral y masterizado en Romaphonic por Edu Pereira quedó un gran trabajo que se presentó durante todo el 2014.

Sí mañana fue Si mañana, integrado por siete canciones de sentimientos profundos, con guitarras psicodélicas, sintetizadores y programaciones.

Durante todo el 2015 y 2016 realizaron más de 20 shows y paralelamente trabajaron en nuevo material en su sala/estudio.

En el 2017 la banda se encuentra presentando su segundo disco de estudio “Un Puente Invisible” bajo la producción artística de Gerardo Farez, (Palo Pandolfo, Tan Biónica, Abril Sosa, Tremor, Leo Garcia e Ivan Noble), grabado en MCL Records y Martillo Estudio.

Con más de 10 años en su espalda, la banda La Cara de los Últimos estrena su cuarto disco titulado «El hijo imaginario».