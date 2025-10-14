Diego Spina agradeció a Itzcovich al dejar el Gabinete

Pablo Itzcovich dejó el Gabinete Municipal a pedido del intendente Lucas Ghi. Se trata de la interna que lleva adelante con Martín Sabbatella.

Desde el Concejo Deliberante, votaron la última semana «la norma que permitirá una nueva ampliación del Parque Industrial la Cantábrica, para volver a construir un Morón más productivo y generar empleos de calidad», dijo el concejal Diego Spina en el recinto.

La sesión contó con la presencia de representantes de la Unión Industrial del Oeste y de justamente el ex Secretario de Planificación, Pablo Itzcovich, quien ya está trabajando en el Plan Estratégico Morón 2040 junto a Martín Sabbatella.

Spina durante la sesión revindicó el Plan Estratégico 2020 que el entonces Martín Sabbatella lanzó desde la Universidad de Morón y que fuera elaborado, entre otros, por el arquitecto Pablo Itzcovich. «En aquellos años debatíamos si las tierras ociosas se iban a utilizar para emprendimientos inmobiliarios o desarrollos productivos y por su puesto que actuamos a favor de la producción del empleo y la producción aunque más tarde logramos concretar desarrollos inmobiliarios.»

Con la nueva recategorización del Uso del Suelo, el gobierno nacional no podrá vender esas tierras para desarrollos inmobiliarios sino que, al estar pegadas al Parque Industrial La Cantábrica, ampliaran el uso del suelo productivo en el distrito.

Diego Spina y Martín Sabbatella

«Así que concentramos las industrias diseminadas en los barrios en un mismo barrio y creamos el desarrollo del Pro Crear de Castelar Sur, Haedo y El Palomar», añadió Spina.

Y agregó, aunque «algunos le dimos más empuje que otros al Plan Estratégico, teníamos una herramienta por la cuál sabíamos hacia dónde iba el desarrollo de Morón.»

Por todo esto, Spina agradeció a «nuestros industriales que invierten en Morón y no en algún otro lugar del mundo o en paraísos fiscales. Y a vos Pablo (Itzcovich) qué decirte: gracias, porque sos parte de los que sirvieron 20 años de la historia de Morón. Y si bien creo que hay cosas que pasan porque tienen que ocurrir, porque algunos tiene que estar en un lado y otros de otro lado. Como compalero tuyo de militancia y como ser humano porque dejaste atrás tu propio desarrollo profesional por el desarrollo económico del municipio. Te doy las gracias en nombre de nuestro bloque (Fuerza Patria) y el de Morón.»

El Concejo Deliberante aprobó por amplia mayoría (22 a 1), la ordenanza para que se construya un Parque Industrial en la zona ferroviaria lindera a «La Cantábrica» de Haedo. Será la ampliación del actual parque. La rezonificación tuvo un amplio apoyo, superior al de hace una década (cuando los vecinos del barrio resistían a la ampliación).