Lucas Ghi confirmó su gabinete municipal y presentó a su equipo

Lucas Ghi presentó su gabinete municipal y designó nuevas autoridades

El intendente de Morón, Lucas Ghi, encabezó una reunión de gabinete municipal con los funcionarios responsables de las distintas áreas de gestión y confirmó la designación de Estefanía Franco como Jefa de Gabinete, quien se convierte en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del distrito.

El encuentro de trabajo se realizó en el Salón Mariano Moreno durante el mediodía, donde Lucas Ghi y su gabinete municipal repasaron los ejes centrales de la planificación de gobierno y delinearon los desafíos para fortalecer la gestión local en los próximos meses.

Además de Franco, quien hasta ahora se desempeñaba en la Secretaría de Unidad Intendente, que será absorbida por la nueva Jefatura de Gabinete, participaron del encuentro los principales secretarios del Municipio:

José María Ghi , secretario de Educación y Desarrollo de la Comunidad

, secretario de Educación y Desarrollo de la Comunidad Damián Cardoso , secretario de Seguridad Ciudadana

, secretario de Seguridad Ciudadana Guido Napolitano , secretario de Economía y Finanzas

, secretario de Economía y Finanzas Hernán Sabbatella , secretario de Legal y Técnica

, secretario de Legal y Técnica Claudio Román , secretario de Control Comunal

, secretario de Control Comunal Oscar Conde , secretario de Tránsito y Transporte

, secretario de Tránsito y Transporte Santiago Muñiz , secretario de Desarrollo Productivo

, secretario de Desarrollo Productivo Guillermo Pascuero , secretario de Planificación Estratégica

, secretario de Planificación Estratégica Jacobo Netel , secretario de Salud

, secretario de Salud Eugenia Navarro , secretaria de Desarrollo Local, Empleo y Economía Social

, secretaria de Desarrollo Local, Empleo y Economía Social Laura De Peri , secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad

, secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad Osvaldo Carballo, secretario de Obras y Servicios Públicos

Durante la reunión, Lucas Ghi destacó la importancia del trabajo articulado del gabinete municipal para “seguir fortaleciendo las políticas públicas que mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Morón”.