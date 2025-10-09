Servicios y actividades disponibles en Morón durante el feriado del 10 de octubre

El Municipio de Morón informó el cronograma de servicios por el feriado del 10 de octubre, en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora el 12 de octubre. La medida incluye el funcionamiento de áreas esenciales y la confirmación de qué espacios permanecerán abiertos o cerrados durante el fin de semana largo.

Las dependencias municipales y las Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) permanecerán cerradas durante el feriado del 10 de octubre en Morón.

En materia de salud, el Hospital Municipal Ostaciana B. de Lavignolle (Monte 848, Morón) mantendrá su guardia activa las 24 horas. También atenderán el Centro de Salud Dr. Spríngolo (Galán 655, El Palomar), de 8 a 20 hs, y el Centro de Salud Dr. Monte (Cartagena y Grito de Alcorta, Morón sur), de 8 a 19 hs.

Los espacios deportivos municipales funcionarán con normalidad: el Gorki Grana (Santa María de Oro 3530, Castelar), de 7 a 22 hs; el Parque Deportivo El Palomar (Derqui y José Rodó) y el Parque Deportivo Castelar (Arena 3300), ambos de 8 a 20 hs.

Además, las reservas naturales de Castelar (Cnel. Arena 3202) y El Palomar (Derqui y Corvalán) estarán abiertas de 9 a 18.30 hs, al igual que el Espacio de Agroecología Urbana y Vivero Municipal (Stevenson 2355, Morón sur) y la Estación Ambiental de la Reserva de El Palomar, de 9 a 18 hs.

El Cementerio Municipal abrirá únicamente para visitas, de 8 a 16 hs, mientras que el servicio de recolección de residuos domiciliarios funcionará con normalidad en su horario habitual, de domingo a viernes, de 18 a 21 hs.

Ante cualquier urgencia durante el feriado del 10 de octubre en Morón, la comunidad puede comunicarse al 911 (Policía); al SAME-SAMPI, al 107, 4609-2211, 4609-2290 o 0800–345–7263; y a Bomberos, al 100.