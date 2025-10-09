Empresarios de Castelar en la UGC 4

MorónEconomíaNoticias destacadas

Por Andres Llinares

Gustavo Ovando Tony Galati y empresarios

Buscan articular políticas para fomentar la inversión y generar trabajo.

De la reunión participaron: Miguel Ángel De Bueno (Residencia Siempre ser); Adolfo Seara (expresidente de la Cámara de Comercio de Castelar); Hugo Villarreal (expresidente de la Cámara de Castelar y dueño de Confitería La Alemana); Gustavo Ovando (expresidente de la Cámara de Castelar y dueño del Hogar del Dr. Ovando); Luis Simeone (titular de Supermercados Zeta); Leonel Masqueroni (de Pizza Noi) y Antonio Galati responsble de la UGC N° 4 de Castelar.

Este medio consultó al empresario Gustavo Ovando sobre el carácter de la reunión y dijo que «participaron empresarios de Castelar que se conocen desde hace años para conversar sobre la situación actual la ciudad, Morón, la Provincia y el País. También de la gestión de Tony al que respaldamos porque está haciendo mucho. Camina las calles, visita los comerciantes y todo a pulmón.»

Y luego agregó: «también conversamos de posibles eventos a corto plazo como el Día de Castelar en conmemoración del paso a una de las cinco localidad de Morón y todos propusimos ideas» y «sobre las entidades de bien público de Castelar en general y en particular de la Cámara de Comercio de la Ciudad, sobre todo compartimos experiencias anteriores y todos propusieron ideas.»

Ovando conoce la ciudad de Castelar porque es en donde nació y desarrolló su vida empresaria. Cuándo se le preguntó sobre el área central, contó «excepto por el estacionamiento que cuesta ordenarlo y la conectividad Norte / Sur que siempre fue un problema, la ciudad brinda servicios de calidad para el consumo responsable. También tengo que agregar -continuó el empresario- que ampliamos la base de gente que circula por la propuesta gastronómica que funciona muy bien toda la semana.»

Por su parte, Tony Galati, titular de la UGC N° 4, agregó que «durante el encuentro se dialogó sobre el presente y futuro de nuestra ciudad, pensando en nuevas oportunidades de trabajo conjunto que impulsen el crecimiento y la evolución de Castelar.»

