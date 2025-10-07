Morón recuperó ARENIL y será un centro de salud

La ex Arenil vuelve a sus orígenes la Asociación para la Rehabilitación del Niño Lisiado (ARENIL). El intendente César Albistur Villegas fundo en el lugar un geriátrico municipal. Ahora será un centro de salud para la tercera edad.

Morón recuperó ARENIL en la que actualmente una Delegación de la Policía Federal. Pero el predio nunca dejó de ser del estado municipal, devenido en entidad de bien público y luego sin fondos para seguir operando como centro de rehabilitación cerró sus puertas durante la pandemia. Y la Justicia de Morón ordenó la devolución al Municipio del predio y el inmueble ubicado en Sarmiento y Cañada Juan Ruiz.

El Municipio ofreció 50 millones de pesos, el doble de la última oferta de 23 millones realizada por Laura Ross, en su carácter de presidenta de Policonsultorios Santo Domingo S.A. de Entre Ríos cuyo propietario es Aníbal Ricardo Salusso. Pero la Justicia en su fallo ordenó «la devolución al Municipio de Morón del inmueble».

Ahora el Municipio tiene diez días para depositar 28 millones de pesos como «reserva de gastos» previo al traspaso del inmueble. A su vez, se les transmitió a los acreedores de ARENIL que tienen a disposición la suma de $12.654.11 para cancelar deudas acreditadas en el expediente.

El predio consta de tres bloques. El primero y más conocido es ARENIL, pero detrás, pegado a las vías del Ferrocarril Sarmiento existe un Salón de Usos Múltiples que está abandonado, hacia Morón toda una extensión de tierra capaz de albergar otro centro de atención de la salud. Es gigantesco y su valor oscila el millón de dólares.

El lugar en el que el primer intendente peronista de Morón, César Albistur Villegas, fundó un Geriátrico Municipal, con el Golpe del ’55 y la posterior epidemia poliomielitis llevó a las autoridades militares a reubicar a los ancianos y crear la Asociación para la Rehabilitación del Niño Lisiado (ARENIL).

¿Cuándo se creó Arenil?

El 1 de junio de 1956 se realizó en el Teatro Municipal la Asamblea Constitutiva de ARENIL con la presencia de las autoridades de facto del Municipio, representantes de instituciones culturales, gremiales y más de medio centenar de vecinos. La iniciativa de crear esta institución fue del Dr. Mario Stolbizer, Secretario de Salud Pública de la Municipalidad. La finalidad sería la de ayudar a la rehabilitación física y psíquica de los lisiados para integrarlos a la sociedad. Se le dio el nombre de Asociación para la Rehabilitación del Niño Lisiado (ARENIL) y se logró que el Comisionado Municipal, Asencio Sansobrino, la cesión del ubicado sobre la Avenida Sarmiento, lindante con el arroyo Morón y las vías del ferrocarril.

Arenil por dentro a fines de los años ’50

Los Secretarios fueron los señores Carlos A. Crespi e Isidoro Silva. Firmaron el acta de la asamblea Beatriz P. de Murias y Ana María Bava.

En aquel entoncess, el secretario de Salud Pública de la Municipalidad, el médico Mario Stolbizer, explicó que el motivo de la asamblea era dejar constituida una asociación de bien público para ayudar a los afectados por la polio.

Se dio el nombre de Asociación para la Rehabilitación del Niño Lisiado (ARENIL) y la primera Comisión Directiva quedó Presidida por Salvador Jaime y menos de un año después comenzó a funcionar.