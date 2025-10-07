El Municipio de Ituzaingó impulsa créditos para clubes y cooperativas

El Municipio de Ituzaingó promueve financiamiento para la economía social

El Municipio de Ituzaingó firmó un convenio con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia, en el marco del programa Fuerza Solidaria, una iniciativa que promueve la economía social y solidaria a través de líneas de crédito accesibles y asesoramiento técnico para entidades de bien público.

El acuerdo permitirá que clubes, mutuales, cooperativas y organizaciones comunitarias del distrito accedan a herramientas financieras para sostener y ampliar sus proyectos, fomentando la producción local, el empleo y la inclusión social.

La firma se realizó junto a otros doce municipios bonaerenses y contó con la participación del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el titular del fideicomiso Fuerza Solidaria, Juan Ignacio Cáccamo.

Durante el acto, el intendente Pablo Descalzo destacó que este tipo de políticas “refuerzan el compromiso del Estado con los espacios de contención y desarrollo comunitario, que son fundamentales para sostener el entramado social en cada barrio”.

Con esta medida, Ituzaingó se suma a la red de municipios que trabajan junto a la Provincia para impulsar la economía social, fortalecer las instituciones locales y generar más oportunidades de desarrollo para sus vecinos y vecinas.