Un intendente echó a Scioli en la Feria Internacional de Turismo

El cruce entre Jorge Mukdise y Daniel Scioli en la Feria Internacional de Turismo

El intendente de Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise, echó a Daniel Scioli del stand de Santiago del Estero en la Feria Internacional de Turismo en La Rural. Mukdise acusó al secretario de Turismo de la Nación de no haber colaborado con el desarrollo del destino termal y lo calificó como “la peor gestión turística de la historia”.

El jefe comunal de Termas del Río Hondo obligó al secretario de Turismo a retirarse de su puesto en la feria de Palermo.

«La verdad que no deseaba estar en el stand cuando pasara el secretario de Turismo de la Nación, y cuando vi que se acercaba no quería que se saque una foto con Las Termas porque como destino nunca nos ayudó desde que está en la cartera de Turismo de la Nación», explicó Mukdise que le apuntó a Scioli: «Sos la peor gestión turística de la historia».

«Y cuando se acercó al stand reaccioné diciéndole no tenés derecho a estar aquí, es una vergüenza, sos la peor gestión turística de la historia», reveló Mukdise.

El intendente reconoció que se exacerbó y justificó: «Lo vi muy suelto me puso muy mal su presencia porque desde que está al frente de la cartera de Turismo no hizo nada por nuestro destino turístico termal».