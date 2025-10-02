PolíticaNoticias destacadas

Un intendente echó a Scioli en la Feria Internacional de Turismo

El intendente Jorge Mukdise cruzó a Daniel Scioli en la Feria Internacional de Turismo, acusándolo de ser “la peor gestión turística de la historia” y de no haber apoyado a Las Termas de Río Hondo como destino.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Intendente, Scioli

El cruce entre Jorge Mukdise y Daniel Scioli en la Feria Internacional de Turismo

El intendente de Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise, echó a Daniel Scioli del stand de Santiago del Estero en la Feria Internacional de Turismo en La Rural. Mukdise acusó al secretario de Turismo de la Nación de no haber colaborado con el desarrollo del destino termal y lo calificó como “la peor gestión turística de la historia”.

El jefe comunal de Termas del Río Hondo obligó al secretario de Turismo a retirarse de su puesto en la feria de Palermo.

«La verdad que no deseaba estar en el stand cuando pasara el secretario de Turismo de la Nación, y cuando vi que se acercaba no quería que se saque una foto con Las Termas porque como destino nunca nos ayudó desde que está en la cartera de Turismo de la Nación», explicó Mukdise que le apuntó a Scioli: «Sos la peor gestión turística de la historia».

«Y cuando se acercó al stand reaccioné diciéndole no tenés derecho a estar aquí, es una vergüenza, sos la peor gestión turística de la historia», reveló Mukdise.

El intendente reconoció que se exacerbó y justificó: «Lo vi muy suelto me puso muy mal su presencia porque desde que está al frente de la cartera de Turismo no hizo nada por nuestro destino turístico termal».

Noticias relacionadas

Trenes adicionales en la línea Sarmiento por la peregrinación a Luján

Horarios de los trenes adicionales en la línea Sarmiento por la peregrinación a Luján Con motivo de la 51° peregrinación juvenil a pie a Luján,...

Agenda cultural Morón: cine, teatro, música y actividades gratuitas

Agenda cultural Morón: actividades destacadas del 2 al 8 de octubre El Municipio trae propuestas variadas para toda la comunidad: cine nacional e internacional, teatro,...

Cuenta DNI: Descuentos y beneficios para octubre

Nuevas promociones con Cuenta DNI Para celebrar el Día de la Madre, la billetera virtual anunció un 30% de descuento en gastronomía durante el fin...

Página del Gobierno promocionó una criptomoneda: ¿Hackeo o un nuevo caso $LIBRA?

El Gobierno afirmó que fue un hackeo En la publicación "Sommer Token" era definida como "una iniciativa revolucionaria del Gobierno Nacional" para "estabilizar la economía,...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img