Noticias destacadasConurbano

Trenes adicionales en la línea Sarmiento por la peregrinación a Luján

Trenes Argentinos anunció servicios especiales en los ramales Once-Moreno y Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento para acompañar a los peregrinos que viajen a la Basílica de Luján.

Por Aldana Farinelli

Publicación

línea Sarmiento por la Peregrinación

Horarios de los trenes adicionales en la línea Sarmiento por la peregrinación a Luján

Con motivo de la 51° peregrinación juvenil a pie a Luján, Trenes Argentinos dispuso trenes adicionales en la línea Sarmiento por la peregrinación a Luján durante el sábado 4 y domingo 5 de octubre. Los servicios especiales estarán disponibles en los ramales Once-Moreno y Moreno-Mercedes, con paradas en todas las estaciones intermedias para facilitar el traslado de los miles de fieles que participarán de la tradicional caminata hacia la Basílica.

Cómo serán los horarios de los trenes

El sábado circularán 7 servicios entre Moreno y Luján a las 7:06, 9:26, 12:44, 15:04, 18:40, 21:00 y 23:39, y la misma cantidad entre Luján y Moreno que saldrán a las 8:16, 10:36, 13:54, 16:14, 19:50, 22.10 y 0:49 (del domingo).
 
El domingo se despacharán seis trenes en cada sentido. Desde Moreno a las 2:00, 4.20, 7.06, 9:26, 12.44 y 15:04 y desde Luján a las 3:10, 5.30, 8:16, 10:36, 13:54 y 16:14. Todos estos servicios tendrán paradas en las ocho estaciones intermedias.

En cuanto a los trenes eléctricos, se dispondrán frecuencias especiales entre Liniers y Moreno el domingo a la 1:05 y a las 3:15. En sentido contrario, entre Moreno y Liniers, habrá servicios adicionales a las 0:02 y a las 2.02. Todos estos servicios tendrán paradas en las estaciones intermedias.

Para consultar las frecuencias podés ingresar jaciendo Click Aquí.

Noticias relacionadas

Un intendente echó a Scioli en la Feria Internacional de Turismo

El cruce entre Jorge Mukdise y Daniel Scioli en la Feria Internacional de Turismo El intendente de Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise, echó a...

Agenda cultural Morón: cine, teatro, música y actividades gratuitas

Agenda cultural Morón: actividades destacadas del 2 al 8 de octubre El Municipio trae propuestas variadas para toda la comunidad: cine nacional e internacional, teatro,...

Cuenta DNI: Descuentos y beneficios para octubre

Nuevas promociones con Cuenta DNI Para celebrar el Día de la Madre, la billetera virtual anunció un 30% de descuento en gastronomía durante el fin...

Página del Gobierno promocionó una criptomoneda: ¿Hackeo o un nuevo caso $LIBRA?

El Gobierno afirmó que fue un hackeo En la publicación "Sommer Token" era definida como "una iniciativa revolucionaria del Gobierno Nacional" para "estabilizar la economía,...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img