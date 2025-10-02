Horarios de los trenes adicionales en la línea Sarmiento por la peregrinación a Luján

Con motivo de la 51° peregrinación juvenil a pie a Luján, Trenes Argentinos dispuso trenes adicionales en la línea Sarmiento por la peregrinación a Luján durante el sábado 4 y domingo 5 de octubre. Los servicios especiales estarán disponibles en los ramales Once-Moreno y Moreno-Mercedes, con paradas en todas las estaciones intermedias para facilitar el traslado de los miles de fieles que participarán de la tradicional caminata hacia la Basílica.

Cómo serán los horarios de los trenes

El sábado circularán 7 servicios entre Moreno y Luján a las 7:06, 9:26, 12:44, 15:04, 18:40, 21:00 y 23:39, y la misma cantidad entre Luján y Moreno que saldrán a las 8:16, 10:36, 13:54, 16:14, 19:50, 22.10 y 0:49 (del domingo).



El domingo se despacharán seis trenes en cada sentido. Desde Moreno a las 2:00, 4.20, 7.06, 9:26, 12.44 y 15:04 y desde Luján a las 3:10, 5.30, 8:16, 10:36, 13:54 y 16:14. Todos estos servicios tendrán paradas en las ocho estaciones intermedias.

En cuanto a los trenes eléctricos, se dispondrán frecuencias especiales entre Liniers y Moreno el domingo a la 1:05 y a las 3:15. En sentido contrario, entre Moreno y Liniers, habrá servicios adicionales a las 0:02 y a las 2.02. Todos estos servicios tendrán paradas en las estaciones intermedias.

Para consultar las frecuencias podés ingresar jaciendo Click Aquí.