Tren Sarmiento: dictan la conciliación obligatoria

La medida tendrá vigencia 15 días de corrido y frena las «medidas de acción directa». La Fraternidad estuvo haciendo circular las formación a 30 kilómetros por hora. Provocó demoras y cancelaciones.

Así el Tren Sarmiento desde hoy tiene que funcionar normalmente. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que actúa dentro del Ministerio de Capital Humano, dictó la conciliación obligatoria sobre el conflicto laboral entre el gremio La Fraternidad y las empresas Operadora Ferroviaria S.A, Metrovías S.A y Ferrovías S.A Concesionaria.

Por 15 días las partes tendrán que evitar medidas de acción directa por lo cual hoy los trenes deben circular con normalidad y por 14 días más.

Desde el gremio de La Fraternidad aclararon que no se trata de una medida de protesta ya que los maquinistas hacen circular las formaciones a 30 kilómetros por hora “por precaución”, debido al deterioro de las vías, fallas en la señalización y la falta de personal.

Este concepto, que nadie se creyó, está vinculado a la falta de inversión del Gobierno Nacional a los recorridos ferroviarios.