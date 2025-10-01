Inscripciones abiertas para cursos gratuitos de Formación a Distancia en Ituzaingó

Cursos gratuitos de Formación a Distancia en Ituzaingó: cómo inscribirse y cuáles son las opciones disponibles
Ya se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos gratuitos de Formación a Distancia en Ituzaingó, que darán inicio en octubre. La propuesta ofrece capacitaciones virtuales orientadas a mejorar la empleabilidad de los participantes.
Los cursos se dictan de manera online en la Plataforma de Formación a Distancia, lo que permite a cada estudiante organizar su cursada de forma flexible, adaptándola a sus tiempos y necesidades, siempre y cuando se respeten las fechas de entrega de los trabajos prácticos y la resolución de los exámenes.
La oferta académica es la siguiente:
Metodologías ágiles
- Inicia: lunes 13/10 – Duración: 1 mes
- Este curso enseña a gestionar proyectos de forma efectiva, desarrollando habilidades ágiles que permiten el trabajo en equipo, adaptación a cambios y entrega de resultados de calidad en menos tiempo.
Educación Financiera
- Inicia: lunes 13/10 – Duración: 1 mes
- El curso te brinda herramientas prácticas para entender cómo funciona el dinero, planificar tu futuro económico y alcanzar tus metas, sin importar tu nivel de ingresos.
Comunicación y atención al cliente
- Inicia: lunes 13/10 – Duración: 6 semanas
- Este curso brinda herramientas de comunicación interpersonal para incorporar buenas prácticas al momento de interactuar con potenciales clientes.
Uso de dispositivos móviles
- Inicia: lunes 13/10 – Duración: 5 semanas
- Este curso profundiza el uso de aplicaciones y dispositivos móviles, almacenamiento y acceso a internet, enfocado en la prevención de estafas virtuales y noticias falsas.
Un Currículum Exitoso
- Inicia: lunes 13/10 – Duración: 1 semana
- Generá tu currículum de forma efectiva para resaltar tus habilidades y experiencias laborales. Conocé la estructura, los tipos y las características específicas según tus necesidades.
Habilidades de Comunicación Interpersonal para Entrevista Laboral
- Inicia: lunes 20/10 – Duración: 1 semana
- Conocé las distintas competencias comunicativas, para expresarte de manera efectiva en una entrevista laboral.
Para inscribirte hace Click Aquí.