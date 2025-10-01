Ituzaingó

Inscripciones abiertas para cursos gratuitos de Formación a Distancia en Ituzaingó

El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, lanza nuevos cursos virtuales y gratuitos que comienzan en octubre para fortalecer las habilidades laborales de vecinos.

Por Aldana Farinelli

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos gratuitos de Formación a Distancia en Ituzaingó, que darán inicio en octubre. La propuesta ofrece capacitaciones virtuales orientadas a mejorar la empleabilidad de los participantes.

Los cursos se dictan de manera online en la Plataforma de Formación a Distancia, lo que permite a cada estudiante organizar su cursada de forma flexible, adaptándola a sus tiempos y necesidades, siempre y cuando se respeten las fechas de entrega de los trabajos prácticos y la resolución de los exámenes.

La oferta académica es la siguiente:

Metodologías ágiles

  • Inicia: lunes 13/10 – Duración: 1 mes
  • Este curso enseña a gestionar proyectos de forma efectiva, desarrollando habilidades ágiles que permiten el trabajo en equipo, adaptación a cambios y entrega de resultados de calidad en menos tiempo.

Educación Financiera

  • Inicia: lunes 13/10 – Duración: 1 mes
  • El curso te brinda herramientas prácticas para entender cómo funciona el dinero, planificar tu futuro económico y alcanzar tus metas, sin importar tu nivel de ingresos.

Comunicación y atención al cliente

  • Inicia: lunes 13/10 – Duración: 6 semanas
  • Este curso brinda herramientas de comunicación interpersonal para incorporar buenas prácticas al momento de interactuar con potenciales clientes.

Uso de dispositivos móviles

  • Inicia: lunes 13/10 – Duración: 5 semanas
  • Este curso profundiza el uso de aplicaciones y dispositivos móviles, almacenamiento y acceso a internet, enfocado en la prevención de estafas virtuales y noticias falsas.

Un Currículum Exitoso

  • Inicia: lunes 13/10 – Duración: 1 semana
  • Generá tu currículum de forma efectiva para resaltar tus habilidades y experiencias laborales. Conocé la estructura, los tipos y las características específicas según tus necesidades.

Habilidades de Comunicación Interpersonal para Entrevista Laboral

  • Inicia: lunes 20/10 – Duración: 1 semana
  • Conocé las distintas competencias comunicativas, para expresarte de manera efectiva en una entrevista laboral.

Para inscribirte hace Click Aquí.

