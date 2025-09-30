Morón

Morón: cronograma de ferias y mercados de octubre

Durante octubre, las ferias y Mercados Bonaerenses estarán presentes en diferentes puntos de Morón. Los vecinos podrán acceder a alimentos directamente del productor al consumidor, eliminando intermediarios y fortaleciendo la economía local.

Por Aldana Farinelli

Publicación

ferias y mercados

Ferias y Mercados: Precios justos y descuentos especiales

Frutas, verduras, panificados, lácteos y otros productos esenciales, serán lo que los vecinos encuentren en estos espacios. Además, habrá descuentos con Cuenta DNI.

Quienes realicen sus compras con la billetera virtual bonaerense tendrán hasta un 40% de reintegro semanal.

A continuación, el cronograma completo de ferias y Mercados Bonaerenses para octubre:

  • Miércoles 1: Plaza Alsina (Gelly y Obes y Ameghino, Villa Sarmiento). De 9 a 13 hs.
  • Jueves 2: Plaza de la Madre (Arrieta y Sánchez, Castelar norte). De 9 a 13 hs.
  • Viernes 3: Barrio Procrear (Arena y Prudan, Castelar sur). De 9 a 13 hs.
  • Sábado 4: Mercado Saropalca (Pueyrredón 1015, Morón). De 9 a 13 hs.
  • Miércoles 8: UGC 10 (Santa Marta 1871, Castelar sur). De 9 a 13 hs.
  • Jueves 9: Plaza de los Jardines (Maza y Ríos Gallardo, Morón sur). De 9 a 13 hs.
  • Miércoles 15: Plaza Belgrano (Sourignes y Catriel, El Palomar). De 9 a 13 hs.
  • Jueves 16: Plaza Manzanar (Ruy Díaz y Santiago del Estero, Morón sur). De 9 a 13 hs.
  • Viernes 17: Plaza San Martín (Buen Viaje y San Martín, Morón). De 9 a 13 hs.
  • Miércoles 22: Plaza Antártida Argentina (Los Olivos y Santa Teresa, Morón sur). De 9 a 13 hs.
  • Jueves 23: Plaza Sáenz Peña (Berra y Paunero, Morón norte). De 9 a 13 hs.
  • Viernes 24: Plaza Rucci (Río Piedras y García Silva, Morón). De 9 a 13 hs.
  • Miércoles 29: Plaza Rivadavia (Malaver y Magnasco, Haedo). De 9 a 13 hs.
  • Jueves 30: Plaza Belgrano (Anatole France y Maison, Castelar). De 9 a 13 hs.
  • Viernes 31: Plaza San Martín (Buen Viaje y San Martín, Morón). De 9 a 13 hs.

El Municipio cuenta con el Mercado Morón (Av. Presidente Perón 3883), donde se pueden encontrar carnes, frutas, verduras, productos de almacén, sin TACC, bebidas, artículos de limpieza y mucho más.

Este espacio funciona de lunes a sábados de 8 a 18 hs, y domingos y feriados de 9 a 13 hs.

Noticias relacionadas

Morón celebra sus 240 años

El domingo se realizará un festejo libre y gratuito a la comunidad con espectáculos en vivo. Morón cumplirá 240 años de su creación oficial, establecida...

Cristian Callegari e iniciarse como abogado

En esta nota en su nuevo estudio, el abogado Cristian Callegari resume las herramientas que tienen los recién egresados a su alcance. Callegari es...

Haedo tiene un nuevo Sitio de la Memoria en la ex imprenta

La Imprenta del Partido por la Victoria del Pueblo: Nuevo Sitio de la Memoria El intendente de Morón, Lucas Ghi y el embajador de la...

Obras en el Showcenter: Ghi se reunió con representantes de IRSA 

Con motivo de la inversión que se realizará en Haedo, el jefe comunal Lucas Ghi se reunió con el grupo inversor para hablar de...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img