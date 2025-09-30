Morón: cronograma de ferias y mercados de octubre

Ferias y Mercados: Precios justos y descuentos especiales

Frutas, verduras, panificados, lácteos y otros productos esenciales, serán lo que los vecinos encuentren en estos espacios. Además, habrá descuentos con Cuenta DNI.

Quienes realicen sus compras con la billetera virtual bonaerense tendrán hasta un 40% de reintegro semanal.

A continuación, el cronograma completo de ferias y Mercados Bonaerenses para octubre:

Miércoles 1: Plaza Alsina (Gelly y Obes y Ameghino, Villa Sarmiento). De 9 a 13 hs.

Jueves 2: Plaza de la Madre (Arrieta y Sánchez, Castelar norte). De 9 a 13 hs.

Viernes 3: Barrio Procrear (Arena y Prudan, Castelar sur). De 9 a 13 hs.

Sábado 4: Mercado Saropalca (Pueyrredón 1015, Morón). De 9 a 13 hs.

Miércoles 8: UGC 10 (Santa Marta 1871, Castelar sur). De 9 a 13 hs.

Jueves 9: Plaza de los Jardines (Maza y Ríos Gallardo, Morón sur). De 9 a 13 hs.

Miércoles 15: Plaza Belgrano (Sourignes y Catriel, El Palomar). De 9 a 13 hs.

Jueves 16: Plaza Manzanar (Ruy Díaz y Santiago del Estero, Morón sur). De 9 a 13 hs.

Viernes 17: Plaza San Martín (Buen Viaje y San Martín, Morón). De 9 a 13 hs.

Miércoles 22: Plaza Antártida Argentina (Los Olivos y Santa Teresa, Morón sur). De 9 a 13 hs.

Jueves 23: Plaza Sáenz Peña (Berra y Paunero, Morón norte). De 9 a 13 hs.

Viernes 24: Plaza Rucci (Río Piedras y García Silva, Morón). De 9 a 13 hs.

Miércoles 29: Plaza Rivadavia (Malaver y Magnasco, Haedo). De 9 a 13 hs.

Jueves 30: Plaza Belgrano (Anatole France y Maison, Castelar). De 9 a 13 hs.

Viernes 31: Plaza San Martín (Buen Viaje y San Martín, Morón). De 9 a 13 hs.

El Municipio cuenta con el Mercado Morón (Av. Presidente Perón 3883), donde se pueden encontrar carnes, frutas, verduras, productos de almacén, sin TACC, bebidas, artículos de limpieza y mucho más.

Este espacio funciona de lunes a sábados de 8 a 18 hs, y domingos y feriados de 9 a 13 hs.