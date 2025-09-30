CulturaHistoriasMorón

Morón celebra sus 240 años

Por Andres Llinares

Publicación

Morón-Aniversario

El domingo se realizará un festejo libre y gratuito a la comunidad con espectáculos en vivo.

Morón cumplirá 240 años de su creación oficial, establecida 1785 bajo el nombre «Cañada de Morón» y una fecha de bautismo: 5 de octubre. Y lo celebrará con una jornada cultural y abierta a las familias.

El evento tendrá lugar el domingo 5 de octubre a las 15.00 en la Plaza General San Martín (Buen Viaje y Belgrano) y habrá propuestas artísticas y espectáculos en vivo. Se presentará “Morón Canta” junto a la Agrupación Sinfónica Municipal, la Escuela de Danzas José Neglia y la Peña El Reencuentro con la participación de Los Duarte y Los Hermanos Pajón.

Acá Los Duarte

La entrada es abierta y gratuita. El evento podría reprogramarse en caso de lluvia.

Los Hermanos Pajón

La festividad se debe a que el Día de Morón coincide con la festividad de la Virgen de Nuestra Señora del Buen Viaje, patrona del partido, y se extenderá a lo largo de octubre con distintas actividades culturales y artísticas en la General Plaza San Martín y otros espacios del distrito. 

Detalles del evento central:

  • Fecha: Domingo, 5 de octubre. 
  • Hora: A partir de las 15:00. 
  • Lugar: Plaza San Martín (ubicada en la intersección de Buen Viaje y Belgrano), Morón Centro
  • Artistas 👇
    • Agrupación Sinfónica Municipal.
    • Escuela de Danzas José Neglia.
    • Los Duarte
    • Los Hermanos Pajón

