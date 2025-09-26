Macabro crimen en Tres Arroyos: Asesinó a su pareja antes de matar a sus dos hijos

Tras el mabro crimen, la autopsia determinó que la mujer murió por ahorcamiento. Fue estrangulada con un cable en su domicilio y su cuerpo fue hallado cubierto con una frazada. El camionero huyó y mató a sus dos hijos.

La víctima presentaba una herida punzocortante horizontal en la región infrahioidea, justo debajo del hueso hioides. En el lugar, los peritos secuestraron una cuchilla tipo carnicero, con mango blanco de 135 milímetros y hoja lisa de 160 milímetros.

Se realizaron dos hisopados: uno sobre un presunto tejido hemático en la hoja del arma blanca y otro para analizar células epiteliales en el cabo de la cuchilla, con el objetivo de obtener pruebas genéticas que permitan esclarecer los hechos.

Entre los elementos incautados se encuentran prendas pertenecientes al imputado: zapatillas, pantalón de trabajo azul, chomba de piqué azul y un buzo azul de algodón.

Tras el asesinato de Villarreal, el camionero abandonó la vivienda a bordo de una camioneta Renault Duster y se dirigió al paraje San Cayetano, donde mató a sus dos hijos, Tiziano de ocho años y Francesco de cuatro.

Posteriormente, caminó hasta la ruta y, en el kilómetro 69, se arrojó debajo de un camión Mercedes Benz.

El hallazgo de la camioneta y los cuerpos de los dos menores en las inmediaciones del kilómetro 69 de la ruta, junto con el registro de conducir de una mujer domiciliada en Tres Arroyos, llevó a los efectivos policiales a dirigirse a la vivienda correspondiente, donde encontraron sin vida a Rocío Villarreal.

La causa fue caratulada como “Homicidio seguido de suicidio” y quedó a cargo de la UFI Número 3 de Necochea.

A la vez, la UFI Número 6 de Tres Arroyos inició la investigación específica por la muerte de Rocío Villarreal.

La fiscal del caso, Natalia Ramos, descubrió que Fernando Dellarciprete se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico por un “trastorno paranoide”.

Investigadores aseguran que no se registraron denuncias de violencia de género en la familia, así como conflictos previos. Villarreal y Dellarciprste continuaban en pareja y vivían junto a Tiziano y Francesco.