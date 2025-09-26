La Clínica Tachella de Haedo no atiende, suspendió todo el personal y le cortaron la energía eléctrica



Preocupa a sus pacientes, entre ellos los de PAMI. Pero la Clínica no da respuestas. Hay 120 puestos de trabajo en juego. Lo agarró la crisis por sorpresa.

Desde enero de este año se agravaron los problemas por la mala administración del establecimiento, dicen los trabajadores y deben el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre de 2024, la primera cuota del SAC 2025 y arrastra retrasos salariales.

La Clínica Tachella de Haedo ya no existe como tal, ahora se llama Clínica Quirúrgica Oeste.

El conflicto alcanzó un punto crítico en la primera semana de septiembre, cuando la clínica sufrió un corte de luz que obligó a evacuar la terapia intensiva. Luego, se sucedieron las protestas de los trabajadores.

Gustavo Del Arco es el actual propietario quién suspendió por todo septiembre a todos los trabajadores de la Clínica Quirúrgica Oeste excepto los necesarios para atender los únicos dos pacientes que quedan hasta ahora. Y aunque sigue teniendo cápítas de PAMI, al llegar un miembro de la tercera edad, lo rechazan.

Las suspensiones de personal dicen que son “ilegales y arbitrarias”, sin remuneración, medidas que fueron rechazadas por el sindicato y los trabajadores de la ahora denominada Clínica Quirúrgica del Oeste, cuyo dueño es Gustavo del Arco.

Los trabajadores publican en las redes sociales: «Somos un grupo de trabajadores de la ex clínica Tachella, actualmente Clínica Quirúrgica Oeste (Haedo) que se encuentra en una situación laboral desesperada y que necesita visibilidad urgente. Nos dirigimos a ustedes con el fin de exponer la grave situación laboral que estamos atravesando y que nos afecta a todos como empleados. La falta de respuestas claras por parte de la dirección ha generado un clima de incertidumbre y preocupación, que se ve agravado por una serie de hechos concretos que detallamos a continuación».

«En primer lugar, queremos dejar constancia que el incumplimiento en el pago de haberes que son un derecho fundamental de los trabajadores. Se nos adeudan los aguinaldos de diciembre de 2024 y julio de 2025, así como el sueldo correspondiente al mes de agosto de 2025. Esta situación financiera crítica nos impide hacer frente a nuestras obligaciones y necesidades básicas. El dueño actual suspendió a 70 empleados ( yo incluida ) sin una justa razn mas que su inoperancia de gestión en estos últimos 2 años. Hay demasiadas familias que dependemos de este trabajo. Necesitamos difusión.»