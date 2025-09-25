Cultura

Castelar a Cielo Abierto: Gastronomía, shows y más

Este fin de semana llega Castelar a Cielo Abierto, una jornada cultural que tiene por objetivo fortalecer el comercio local. Habrá comidas, DJ, emprendedores y más.

Por Aldana Farinelli

Publicación

castelar a cielo abierto

El domingo 28 de septiembre desde las 14 hs, Carlos Casares, entre Montes de Oca y Arias (Castelar), será escenario de un evento cultural abierto y gratuito que reunirá gastronomía, diseño, espectáculos artísticos y actividades para toda la familia.

Además de entretenimiento, la propuesta impulsa la difusión de los comercios de la zona, generando un espacio en el que emprendedores y marcas locales puedan consolidar un circuito económico y comercial que refuerce la identidad barrial y enriquezca la vida comunitaria.

La programación incluirá la transmisión y musicalización en vivo de Radio En Tránsito, el espectáculo infantil de Sonorautas a las 16 hs, la presentación de DJ Emi Capuvilla a las 18 hs, el show de La Manu Fresh y un cierre a pura milonga con La Cucha de Gotán.

“Castelar a Cielo Abierto” se consolida como una propuesta en el espacio público para disfrutar de la cultura, el arte, la gastronomía y el encuentro comunitario.

Noticias relacionadas

Agenda semanal del Teatro Municipal de Morón: cine, teatro, danza y música

La agenda semanal del Teatro Municipal de Morón ofrece una variada programación cultural para todos los gustos. Entre las propuestas destacan el ciclo documental...

Charly García y Sting: Cuándo sale el esperado tema

El tema de Charly García y Sting se publicará en plataformas digitales y en vinilo y se trata de una versión de “In the...

Coro Juvenil y Coro Estable de Hurlingham abren audiciones 2025

El Coro Juvenil de Hurlingham anunció la apertura de audiciones para jóvenes de entre 15 y 25 años, mientras que el Coro Estable Municipal...

Actividades culturales en Morón: agenda gratuita del 18 al 24 de septiembre

El Municipio anunció una variada programación de actividades culturales en Morón. La agenda incluye funciones de cine en el Espacio INCAA, obras de teatro...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img