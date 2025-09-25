Castelar a Cielo Abierto: Gastronomía, shows y más

El domingo 28 de septiembre desde las 14 hs, Carlos Casares, entre Montes de Oca y Arias (Castelar), será escenario de un evento cultural abierto y gratuito que reunirá gastronomía, diseño, espectáculos artísticos y actividades para toda la familia.

Además de entretenimiento, la propuesta impulsa la difusión de los comercios de la zona, generando un espacio en el que emprendedores y marcas locales puedan consolidar un circuito económico y comercial que refuerce la identidad barrial y enriquezca la vida comunitaria.

La programación incluirá la transmisión y musicalización en vivo de Radio En Tránsito, el espectáculo infantil de Sonorautas a las 16 hs, la presentación de DJ Emi Capuvilla a las 18 hs, el show de La Manu Fresh y un cierre a pura milonga con La Cucha de Gotán.

“Castelar a Cielo Abierto” se consolida como una propuesta en el espacio público para disfrutar de la cultura, el arte, la gastronomía y el encuentro comunitario.