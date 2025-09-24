Trata de personas: Desde 2008 se dictaron 410 sentencias condenatorias 

Desde la sanción de la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, reformada en 2012, en Argentina se dictaron hasta hoy 410 sentencias condenatorias por el delito de explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En el último año, fueron 35.
Desde 2008 se individualizaron 814 personas condenadas por explotación sexual más del 80% son masculinos de nacionalidad argentina. En ese mismo período, se identificaron 1.715 víctimas, la gran mayoría mujeres y cerca al 9% niños, niñas y adolescentes.
En este contexto, advirtieron acerca de las nuevas formas de captación y explotación:
- Reclutamiento de personas como “correos humanos” para el transporte de sustancias estupefacientes
- Explotación reproductiva mediante subrogación de vientre con fines comerciales, donde mujeres en situación de vulnerabilidad son instrumentalizadas
- Explotación sexual facilitada por plataformas virtuales
Desde la Procuraduría y la justicia trabajan de manera sostenida y articulada para investigar, sancionar y prevenir estas formas de trata, en coordinación con organismos nacionales e internacionales y a través de campañas de sensibilización.
Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. En esa fecha de 1913 el Senado de la Nación Argentina sancionó la ley N°9.143, pionera en el mundo en penar la trata de personas con fines de explotación sexual.