Trata de personas: Desde 2008 se dictaron 410 sentencias condenatorias 

Desde la sanción de la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, reformada en 2012, en Argentina se dictaron hasta hoy 410 sentencias condenatorias por el delito de explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En el último año, fueron 35.

Desde 2008 se individualizaron 814 personas condenadas por explotación sexual más del 80% son masculinos de nacionalidad argentina. En ese mismo período, se identificaron 1.715 víctimas, la gran mayoría mujeres y cerca al 9% niños, niñas y adolescentes.

En este contexto, advirtieron acerca de las nuevas formas de captación y explotación:

Reclutamiento de personas como “correos humanos” para el transporte de sustancias estupefacientes

Explotación reproductiva mediante subrogación de vientre con fines comerciales, donde mujeres en situación de vulnerabilidad son instrumentalizadas

Explotación sexual facilitada por plataformas virtuales

Desde la Procuraduría y la justicia trabajan de manera sostenida y articulada para investigar, sancionar y prevenir estas formas de trata, en coordinación con organismos nacionales e internacionales y a través de campañas de sensibilización.

Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. En esa fecha de 1913 el Senado de la Nación Argentina sancionó la ley N°9.143, pionera en el mundo en penar la trata de personas con fines de explotación sexual.