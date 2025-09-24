Crímenes de lesa humanidad: Condenaron a 1.202 personas desde 2006

La Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad informó que 1.202 personas fueron condenadas y 213 resultaron absueltas en 353 sentencias desde 2006.

Los datos actualizados al 18 de septiembre indican que 60 causas fueron elevadas a juicio oral y público, 280 transitan la etapa de investigación preliminar y se realizan 13 juicios orales y públicos.

Asimismo son 356 los procesados/as y 177 en el estadio intermedio de la falta de mérito. Otras 75 personas fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal, mientras que 103 fueron sobreseídas. Suman 502 los/as imputados/as que aún no fueron indagados.

En los procesos por crímenes de lesa humanidad hay 539 personas privadas de su libertad de las cuales, 454 se encuentran en arresto domiciliario, 63 en la Unidad Penitenciaria N°34 de Campo de Mayo y 22 en cárceles de los servicios penitenciarios federal y provinciales.