Clima en Buenos Aires: Cuándo vuelven las lluvias y se va el frío

Lejos de los días calurosos, el clima en Buenos Aires se está caracterizando por mañanas frías, vientos y nubosidad. El tiempo así se extenderá hasta el próximo viernes, cuando subirán las temperaturas. Mientras tanto, con minimas de 8°C y máximas de 19°C el clima otoñal se hace notar.

El miércoles 24 de septiembre habrá menos nubes, viento del sudeste, mínimas de 9°C y máximas de 17°C.

El jueves se espera que el viento gire hacia el noreste provocando un leve aumento de las temperaturas: mínima de 10°C y máxima de 19°C. Las mañanas continuan siendo frescas.

El viernes, el pronóstico anticipa una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado, viento del norte con ráfagas regulares a fuertes, una mínima de 12°C y una máxima que podría llegar a 24°C. Esto vendrá acompañados con lloviznas en la madrugada del sábado.

El sábado se prevé una jornada con chaparrones entre la madrugada y la mañana del sábado 27, con mejoras hacia la tarde y temperaturas de entre 14°C y 21°C. Las lluvias previstas no serían intensas como las del fin de semana pasado.

El SMN mantiene advertencias de nivel amarillo por viento para sectores de San Luis, La Pampa y La Rioja, principalmente para el miércoles. El jueves continúan y se extienden a Chubut, Río Negro, Santa Cruz y el sur de Buenos Aires.

El domingo, se espera una mejora: cielo algo nublado, menor intensidad del viento y temperaturas más templadas, con una máxima estimada en 23°C.