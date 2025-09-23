Agenda semanal del Teatro Municipal de Morón: cine, teatro, danza y música

La agenda semanal del Teatro Municipal de Morón ofrece una variada programación cultural para todos los gustos. Entre las propuestas destacan el ciclo documental del Espacio INCAA Morón, estrenos nacionales de cine, obras teatrales infantiles, presentaciones de danza contemporánea y conciertos de música de cámara, consolidando al espacio como un referente cultural de la región.

Cine

Miércoles 24, 19 hs | Ensenada 55, de Hugo Crexell | Documental | En 1955, durante el golpe contra Perón, la ciudad de Ensenada fue bombardeada. Crexell reconstruye ese día a través del relato de su padre, quien participó en el ataque, y conoce a Rodolfo, cuyo padre murió allí. Dos historias cruzadas revelan una tragedia silenciada.

Mes de la fotografía en Morón:

Jueves 25, 19 hs | Errante, la conquista del hogar, de Adriana Lestido | 2022 | Documental | 77 MIN | ATP | Entre 2019 y 2020, Adriana Lestido viajó sola al círculo polar ártico y Svalbard. Allí retrató un paisaje inhóspito y desconocido, donde lo inmenso y lo melancólico se funden en la belleza silenciosa del desierto blanco.

Estrenos nacionales:

Viernes 26, 18 hs | El cinturón de Olivia, de Jeremías Magnaghi Rudy | Ciencia ficción | Olivia es una joven estudiante de Astrofísica cuya vida da un giro inesperado en una noche especial. Obligada a salir con sus mejores amigos, se encuentra inmersa en un fenómeno astronómico que les permite explorar universos paralelos.

Viernes 26, 20 hs | La máquina, el delfín y un enano de jardín, de Tomás Larrinaga | Comedia | Dos familias se enfrentan por una excéntrica herencia tras descubrir un secreto, desatando enredos, peleas y risas por un auto viejo, un masajeador de delfín y un enano de jardín.

TEATRO

Domingo 28, 16 hs | Frida Saturnina Guardiana Galáctica – Misión Anillo D3 | 40 MIN | Obra fantástica infantil | Frida Saturnina, Guardiana Galáctica, recibe un urgente llamado desde la Tierra: ¡Mugre Max ataca! Desde una luna de Saturno, inicia su misión para salvar el planeta antes de que sea demasiado tarde.

Sábado 27, 20 hs | Cía Universitaria de Danza de la UNSAM presenta: El tango es…

¿Cómo retirar las entradas? Las entradas se retiran desde una hora antes de cada función mientras que las reservas online se habilitan los martes a las 13 hs.