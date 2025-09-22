Noticias destacadasSalud

La emotiva historia de Sandra y Sergio: Dos pacientes del Posadas

Sandra y Sergio comparten su vida, y también decidieron compartir un gran cambio: ambos se realizaron una cirugía bariátrica. Debido a las particularidades de cada uno, lo afrontaron de forma diversa, pero juntos.

Por Aldana Farinelli

Sandra y Sergio

Sandra y Sergio se prepararon durante más de un año junto al equipo del Hospital Posadas y ambos se realizaron una cirugía bariátrica. Ella se hizo un bypass gástrico. Él, una gastrectomía en manga.

A Sandra, le indicaron un bypass gástrico por sus antecedentes de hernia hiatal, reflujo gastroesofágico, artrosis y otras comorbilidades. A Sergio, una gastrectomía en manga, que le permitió también mejorar su movilidad y afrontar de otra manera los problemas en su columna que tenía desde hacía mucho tiempo.

«Más allá de las particularidades de cada intervención, lo verdaderamente valioso es que transitan este recorrido juntos, brindándose apoyo, contención y aliento mutuo en cada paso», destacaron desde el Hospital Posadas.

Para llevar adelante ambos procedimientos, fue fundamental el trabajo del equipo interdisciplinario de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Posadas —integrado por profesionales de Medicina Clínica, Cirugía, Nutrición, Salud Mental y Preparación Física.

Ellos están presentes en la etapa previa a la cirugía, la intervención en sí y el cuidado posterior personalizado, sosteniendo un abordaje integral que continúa hasta hoy.

