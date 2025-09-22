El Coro Juvenil de Hurlingham anunció la apertura de audiciones para jóvenes de entre 15 y 25 años, mientras que el Coro Estable Municipal abrió la inscripción para adultos de 25 a 45 años. Ambas propuestas buscan fortalecer la vida cultural de la ciudad mediante la música coral y la participación comunitaria.

La cultura local sigue creciendo y dos de sus principales agrupaciones musicales lanzaron convocatorias abiertas para sumar nuevas voces en 2025. Por un lado, el Coro Juvenil del Municipio de Hurlingham invita a jóvenes de 15 a 25 años a participar de audiciones. Los requisitos incluyen contar con una voz sana, disponibilidad para ensayar y compromiso para asistir a presentaciones. La experiencia coral no es excluyente, lo que amplía la oportunidad para quienes deseen dar sus primeros pasos en el canto grupal. Los ensayos se realizan los sábados de 13 a 15.30 horas. La inscripción está disponible en este enlace.

En paralelo, el Coro Estable Municipal abrió su convocatoria 2025 destinada a adultos de entre 25 y 45 años para cubrir la vacante de soprano. En este caso, los requisitos incluyen voz sana, experiencia coral, estudios de técnica vocal, lectura musical y disponibilidad para asistir regularmente a ensayos y conciertos. Los ensayos se llevan a cabo los miércoles de 20 a 22 horas y los sábados de 15.30 a 18 horas. Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario online.

Con estas iniciativas, tanto el Coro Juvenil del Municipio de Hurlingham como el Coro Estable Municipal reafirman su compromiso de promover el arte, brindar formación coral y generar espacios de encuentro y expresión artística en la comunidad.