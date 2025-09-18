Eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires: 18 al 25 de septiembre

La primavera comienza con una variada agenda de eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires. Distintos municipios celebrarán con fiestas populares, propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades culturales para toda la familia.

Desde la Fiesta Nacional de la Primavera en Monte Hermoso hasta el Carnaval de Primavera en Maipú, las y los visitantes podrán disfrutar de tradiciones locales y experiencias únicas en toda la provincia.

Gastronomía y Sabores

4° Fiesta del Asado Criollo – Chivilcoy (Moquehuá)

Concurso de asadores, feria de artesanos, peñas y folklore.

20 y 21 de septiembre – Predio ex ferrocarril de Moquehuá.

Concurso de asadores, feria de artesanos, peñas y folklore. 20 y 21 de septiembre – Predio ex ferrocarril de Moquehuá. 3° Fiesta Regional de la Vaquillona con Cuero y el Chimichurri – Baradero

Música en vivo, concursos de baile y gastronomía regional.

21 de septiembre – Centro Tradicionalista El Resero, Baradero.

Música en vivo, concursos de baile y gastronomía regional. 21 de septiembre – Centro Tradicionalista El Resero, Baradero. 8° Fiesta de la Galleta de Campo – Brandsen (Oliden)

Venta de galleta de campo, feria artesanal y espectáculos musicales.

21 de septiembre – Estación Oliden, Brandsen.

Venta de galleta de campo, feria artesanal y espectáculos musicales. 21 de septiembre – Estación Oliden, Brandsen. 8° Fiesta de la Galleta de Campo en Horno a Leña – San Andrés de Giles (Azcuénaga)

Exposición y venta de galleta hecha en horno a leña, feria y shows artísticos.

21 de septiembre – Estación de Ferrocarril de Azcuénaga.

Exposición y venta de galleta hecha en horno a leña, feria y shows artísticos. 21 de septiembre – Estación de Ferrocarril de Azcuénaga. Fiesta del Puchero – Veinticinco de Mayo

Concurso del Mejor Puchero, feria regional y música en vivo.

21 de septiembre – Club de Pesca, Laguna Mulitas.

Concurso del Mejor Puchero, feria regional y música en vivo. 21 de septiembre – Club de Pesca, Laguna Mulitas. Vino en Casa – Chascomús

Feria de vinos, degustaciones gastronómicas y música en vivo.

20 de septiembre – Casa de Casco, Chascomús.

Música y Festivales

31° Fiesta Nacional de la Primavera – Monte Hermoso

Patio gastronómico, música en vivo y DJs.

19 al 21 de septiembre – Plaza Parque General San Martín.

Patio gastronómico, música en vivo y DJs. 19 al 21 de septiembre – Plaza Parque General San Martín. Festival Primavera Start Music – La Costa (Santa Teresita)

Bandas emergentes, DJs, arte urbano y feria gastronómica.

19 de septiembre – Carabela de Santa Teresita.

Bandas emergentes, DJs, arte urbano y feria gastronómica. 19 de septiembre – Carabela de Santa Teresita. Carnaval de Primavera – Maipú

Shows musicales, DJs, espuma y cumbia.

20 de septiembre – Club Jorge Newbery.

Shows musicales, DJs, espuma y cumbia. 20 de septiembre – Club Jorge Newbery. Flor de Festival – Pellegrini

Bandas locales, DJs y feria de emprendedores.

20 de septiembre – Anfiteatro Roberto Etchegaray.

Bandas locales, DJs y feria de emprendedores. 20 de septiembre – Anfiteatro Roberto Etchegaray. Fiesta de la Primavera – Trenque Lauquen

Música en vivo, feria de artesanos y puestos de comidas.

20 de septiembre – Plaza San Martín.

Música en vivo, feria de artesanos y puestos de comidas. 20 de septiembre – Plaza San Martín. Rock al Parque – Lobos

Festival de rock con feria artesanal.

20 y 21 de septiembre – Parque Ingeniero Hiriart.

Tradiciones y Cultura Popular

14° Fiesta del Plantín Floral – Moreno

Exposición y venta de plantas y flores, charlas y talleres.

19 al 21 de septiembre – Plaza Dr. Buján.

Exposición y venta de plantas y flores, charlas y talleres. 19 al 21 de septiembre – Plaza Dr. Buján. 48° Fiesta Provincial del Inmigrante – Berisso

Gastronomía, cultura y desembarco simbólico de inmigrantes.

20 y 21 de septiembre – Berisso.

Gastronomía, cultura y desembarco simbólico de inmigrantes. 20 y 21 de septiembre – Berisso. 14° Fiesta de la Agricultura Familiar – Puan (17 de Agosto)

Feria de productores, talleres, paneles y espectáculos.

21 de septiembre – CEPT N°30.

Feria de productores, talleres, paneles y espectáculos. 21 de septiembre – CEPT N°30. 21° Encuentro de las Provincias y su Cultura – Moreno

Música y danzas tradicionales, gastronomía regional y feria.

19 y 20 de septiembre – Plaza Dr. Buján.

Música y danzas tradicionales, gastronomía regional y feria. 19 y 20 de septiembre – Plaza Dr. Buján. Día de la Primavera – Alberti (Pla)

Apertura de la Semana de la Juventud con actividades culturales y deportivas.

21 de septiembre – Estación Pla.

Historia y Patrimonio

Tarde de las Camelias – Alberti

Merienda cultural, lectura, patrimonio local y encuentros literarios.

20 de septiembre – Casa Museo Histórico Provincial “El Molino”.

Merienda cultural, lectura, patrimonio local y encuentros literarios. 20 de septiembre – Casa Museo Histórico Provincial “El Molino”. 143° Aniversario de Coronel Pringles

Acto conmemorativo, desfile, feria y shows musicales.

24 y 27 de septiembre – Explanada municipal y Balneario Municipal.

Autos