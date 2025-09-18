Eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires: 18 al 25 de septiembre

La primavera comienza con una variada agenda de eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires. Distintos municipios celebrarán con fiestas populares, propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades culturales para toda la familia.
Desde la Fiesta Nacional de la Primavera en Monte Hermoso hasta el Carnaval de Primavera en Maipú, las y los visitantes podrán disfrutar de tradiciones locales y experiencias únicas en toda la provincia.
Gastronomía y Sabores
- 4° Fiesta del Asado Criollo – Chivilcoy (Moquehuá)
Concurso de asadores, feria de artesanos, peñas y folklore.
20 y 21 de septiembre – Predio ex ferrocarril de Moquehuá.
- 3° Fiesta Regional de la Vaquillona con Cuero y el Chimichurri – Baradero
Música en vivo, concursos de baile y gastronomía regional.
21 de septiembre – Centro Tradicionalista El Resero, Baradero.
- 8° Fiesta de la Galleta de Campo – Brandsen (Oliden)
Venta de galleta de campo, feria artesanal y espectáculos musicales.
21 de septiembre – Estación Oliden, Brandsen.
- 8° Fiesta de la Galleta de Campo en Horno a Leña – San Andrés de Giles (Azcuénaga)
Exposición y venta de galleta hecha en horno a leña, feria y shows artísticos.
21 de septiembre – Estación de Ferrocarril de Azcuénaga.
- Fiesta del Puchero – Veinticinco de Mayo
Concurso del Mejor Puchero, feria regional y música en vivo.
21 de septiembre – Club de Pesca, Laguna Mulitas.
- Vino en Casa – Chascomús
Feria de vinos, degustaciones gastronómicas y música en vivo.
20 de septiembre – Casa de Casco, Chascomús.
Música y Festivales
- 31° Fiesta Nacional de la Primavera – Monte Hermoso
Patio gastronómico, música en vivo y DJs.
19 al 21 de septiembre – Plaza Parque General San Martín.
- Festival Primavera Start Music – La Costa (Santa Teresita)
Bandas emergentes, DJs, arte urbano y feria gastronómica.
19 de septiembre – Carabela de Santa Teresita.
- Carnaval de Primavera – Maipú
Shows musicales, DJs, espuma y cumbia.
20 de septiembre – Club Jorge Newbery.
- Flor de Festival – Pellegrini
Bandas locales, DJs y feria de emprendedores.
20 de septiembre – Anfiteatro Roberto Etchegaray.
- Fiesta de la Primavera – Trenque Lauquen
Música en vivo, feria de artesanos y puestos de comidas.
20 de septiembre – Plaza San Martín.
- Rock al Parque – Lobos
Festival de rock con feria artesanal.
20 y 21 de septiembre – Parque Ingeniero Hiriart.
Tradiciones y Cultura Popular
- 14° Fiesta del Plantín Floral – Moreno
Exposición y venta de plantas y flores, charlas y talleres.
19 al 21 de septiembre – Plaza Dr. Buján.
- 48° Fiesta Provincial del Inmigrante – Berisso
Gastronomía, cultura y desembarco simbólico de inmigrantes.
20 y 21 de septiembre – Berisso.
- 14° Fiesta de la Agricultura Familiar – Puan (17 de Agosto)
Feria de productores, talleres, paneles y espectáculos.
21 de septiembre – CEPT N°30.
- 21° Encuentro de las Provincias y su Cultura – Moreno
Música y danzas tradicionales, gastronomía regional y feria.
19 y 20 de septiembre – Plaza Dr. Buján.
- Día de la Primavera – Alberti (Pla)
Apertura de la Semana de la Juventud con actividades culturales y deportivas.
21 de septiembre – Estación Pla.
Historia y Patrimonio
- Tarde de las Camelias – Alberti
Merienda cultural, lectura, patrimonio local y encuentros literarios.
20 de septiembre – Casa Museo Histórico Provincial “El Molino”.
- 143° Aniversario de Coronel Pringles
Acto conmemorativo, desfile, feria y shows musicales.
24 y 27 de septiembre – Explanada municipal y Balneario Municipal.
Autos
- 11° Encuentro Fanáticos del Jeep IKA – San Pedro
Exhibición de jeeps, travesías y stands automotrices.
19 al 21 de septiembre – Paseo Público Municipal.
- 7° Chascomús Classic y Antiguos – Chascomús
Muestra de autos clásicos y antiguos, feria y gastronomía.
20 de septiembre – Parque de la Esperanza.
- 1° Fiesta Nacional del Rodantero – General Las Heras (Villars)
Música en vivo, camping, food trucks y encuentro de rodantes.
20 y 21 de septiembre – Predio El Zaparrancho.