Eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires: 18 al 25 de septiembre

Los eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires llegan con fiestas populares, festivales gastronómicos y celebraciones culturales en distintos municipios bonaerenses.

Por Aldana Farinelli

La primavera comienza con una variada agenda de eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires. Distintos municipios celebrarán con fiestas populares, propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades culturales para toda la familia.

Desde la Fiesta Nacional de la Primavera en Monte Hermoso hasta el Carnaval de Primavera en Maipú, las y los visitantes podrán disfrutar de tradiciones locales y experiencias únicas en toda la provincia.

Gastronomía y Sabores

  • 4° Fiesta del Asado Criollo – Chivilcoy (Moquehuá)
    Concurso de asadores, feria de artesanos, peñas y folklore.
    20 y 21 de septiembre – Predio ex ferrocarril de Moquehuá.
  • 3° Fiesta Regional de la Vaquillona con Cuero y el Chimichurri – Baradero
    Música en vivo, concursos de baile y gastronomía regional.
    21 de septiembre – Centro Tradicionalista El Resero, Baradero.
  • 8° Fiesta de la Galleta de Campo – Brandsen (Oliden)
    Venta de galleta de campo, feria artesanal y espectáculos musicales.
    21 de septiembre – Estación Oliden, Brandsen.
  • 8° Fiesta de la Galleta de Campo en Horno a Leña – San Andrés de Giles (Azcuénaga)
    Exposición y venta de galleta hecha en horno a leña, feria y shows artísticos.
    21 de septiembre – Estación de Ferrocarril de Azcuénaga.
  • Fiesta del Puchero – Veinticinco de Mayo
    Concurso del Mejor Puchero, feria regional y música en vivo.
    21 de septiembre – Club de Pesca, Laguna Mulitas.
  • Vino en Casa – Chascomús
    Feria de vinos, degustaciones gastronómicas y música en vivo.
    20 de septiembre – Casa de Casco, Chascomús.

Música y Festivales

  • 31° Fiesta Nacional de la Primavera – Monte Hermoso
    Patio gastronómico, música en vivo y DJs.
    19 al 21 de septiembre – Plaza Parque General San Martín.
  • Festival Primavera Start Music – La Costa (Santa Teresita)
    Bandas emergentes, DJs, arte urbano y feria gastronómica.
    19 de septiembre – Carabela de Santa Teresita.
  • Carnaval de Primavera – Maipú
    Shows musicales, DJs, espuma y cumbia.
    20 de septiembre – Club Jorge Newbery.
  • Flor de Festival – Pellegrini
    Bandas locales, DJs y feria de emprendedores.
    20 de septiembre – Anfiteatro Roberto Etchegaray.
  • Fiesta de la Primavera – Trenque Lauquen
    Música en vivo, feria de artesanos y puestos de comidas.
    20 de septiembre – Plaza San Martín.
  • Rock al Parque – Lobos
    Festival de rock con feria artesanal.
    20 y 21 de septiembre – Parque Ingeniero Hiriart.

Tradiciones y Cultura Popular

  • 14° Fiesta del Plantín Floral – Moreno
    Exposición y venta de plantas y flores, charlas y talleres.
    19 al 21 de septiembre – Plaza Dr. Buján.
  • 48° Fiesta Provincial del Inmigrante – Berisso
    Gastronomía, cultura y desembarco simbólico de inmigrantes.
    20 y 21 de septiembre – Berisso.
  • 14° Fiesta de la Agricultura Familiar – Puan (17 de Agosto)
    Feria de productores, talleres, paneles y espectáculos.
    21 de septiembre – CEPT N°30.
  • 21° Encuentro de las Provincias y su Cultura – Moreno
    Música y danzas tradicionales, gastronomía regional y feria.
    19 y 20 de septiembre – Plaza Dr. Buján.
  • Día de la Primavera – Alberti (Pla)
    Apertura de la Semana de la Juventud con actividades culturales y deportivas.
    21 de septiembre – Estación Pla.

Historia y Patrimonio

  • Tarde de las Camelias – Alberti
    Merienda cultural, lectura, patrimonio local y encuentros literarios.
    20 de septiembre – Casa Museo Histórico Provincial “El Molino”.
  • 143° Aniversario de Coronel Pringles
    Acto conmemorativo, desfile, feria y shows musicales.
    24 y 27 de septiembre – Explanada municipal y Balneario Municipal.

Autos

  • 11° Encuentro Fanáticos del Jeep IKA – San Pedro
    Exhibición de jeeps, travesías y stands automotrices.
    19 al 21 de septiembre – Paseo Público Municipal.
  • 7° Chascomús Classic y Antiguos – Chascomús
    Muestra de autos clásicos y antiguos, feria y gastronomía.
    20 de septiembre – Parque de la Esperanza.
  • 1° Fiesta Nacional del Rodantero – General Las Heras (Villars)
    Música en vivo, camping, food trucks y encuentro de rodantes.
    20 y 21 de septiembre – Predio El Zaparrancho.

