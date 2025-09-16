MorónNoticias destacadas

Botiquines y descuentos para los adultos mayores de Morón

El Municipio y la Fundación Banco Provincia entregaron botiquines a centros de jubilados y presentaron un programa de descuentos en comercios adheridos para adultos mayores.

Por Aldana Farinelli

Los adultos mayores de Morón ahora tienen nuevos descuentos en los comercios del distrito tras la presentación de nuevas tarjetas de descuentos para jubilados. Con ella podrán acceder a promociones y beneficios exclusivos con el objetivo de facilitar el acceso a alimentos y distintos artículos en mejores condiciones.

Con el objetivo de fortalecer el cuidado de los adultos mayores, el Municipio de Morón y la Fundación Banco Provincia, entregó botiquines de primeros auxilios a los centros de jubilados del distrito.

Además, representantes de la Escuela Municipal de Guardavidas, brindaron una capacitación en RCP y primeros auxilios a las instituciones.

Respecto a la tarjeta de descuentos, los jubilados podrán consultar el listado actualizado de locales escaneando el código QR de la credencial o haciendo Click Aquí.

Al respecto, el intendente Lucas Ghi destacó: “Además de brindarles un apoyo concreto a nuestros adultos y adultas mayores, buscamos fortalecer el comercio local, incentivando el consumo en los comercios de nuestro municipio y promoviendo el crecimiento de la economía local”.

Cabe destacar que actualmente se encuentran vigentes los programas Precios Moronenses, que permite acceder a alimentos y artículos de limpieza a precios accesibles, y los beneficios para trabajadores y trabajadoras municipales. También continúa la iniciativa Hecho en Morón, que facilita la incorporación de productos de Pymes del distrito en hipermercados, supermercados y almacenes locales.

