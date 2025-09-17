ProvincialesNoticias destacadas

Nueva página de la VTV para evitar estafas

Desde la Provincia de Buenos Aires anunciaron una nueva página de la VTV con nuevos servicios que permiten mejoran la experiencia de los usuarios y evitar estafas.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Nueva página

La nueva página de la VTV está disponible y facilita el acceso a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria desde un único perfil personalizado.

Esta nueva plataforma (https://vtv.gba.gob.ar/)acerca herramientas para realizar denuncias anónimas y profundizar el combate contra las estafas.

La web también suma un servicio digital de atención personalizada, que optimiza la gestión de consultas y turnos y brinda respuestas actualizadas. Asimismo, los usuarios podrán acceder a un mapa interactivo con la ubicación de cada una de las plantas oficiales.

El objetivo es redoblar los esfuerzos contra las páginas truchas que ofrecen un servicio ilegal y estafan a la ciudadanía. Por caso, también se podrán realizar denuncias y seguir el estado de las mismas.

Asimismo, Transporte viene desarrollando acciones para mitigar las estafas virtuales y combatir las plantas ilegales de verificación, con el objetivo de proteger a quienes realizan el trámite de manera responsable.

Solo en las últimas semanas, se denunciaron ante la Justicia 227 páginas de Verificación Técnica Vehicular ilegales en el “Marketplace” de Facebook. La medida fue tomada luego de que la Dirección Provincial de VTV constató el ofrecimiento del servicio de manera ilegal.

