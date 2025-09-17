Agenda semanal del Teatro Municipal con cine y teatro en Morón

La agenda semanal del Teatro Municipal Gregorio de Laferrere en Morón ofrece una programación variada con cine y teatro. Entre las actividades destacadas se encuentran los documentales del ciclo Historia Viva, el Mes de la Fotografía, estrenos nacionales y la proyección de clásicos de Sandro en el Espacio INCAA, además de un espectáculo musical familiar en la sala teatral.

CINE – Espacio INCAA Morón

Miércoles 17, 19 hs |Botas rosas | Documental | En los 60, Isabel Palacios protagonizó una publicidad con la canción La extraña de las botas rosas. Sin saberlo, su vida quedó ligada por décadas a la historia argentina. Este documental revela esa conexión inesperada entre una modelo y el devenir del país.

Mes de la fotografía en Morón:

Jueves 18, 19 hs | Foto Estudio Luisita, Documental | Luisita, fotógrafa olvidada de las décadas del 60 al 80, retrató a grandes figuras desde su estudio en Avenida Corrientes. Décadas después, Sol descubre 25.000 negativos inéditos y se propone rescatar la obra de esta artista clave en la historia cultural argentina.

Estrenos nacionales:

Viernes 19, 18 hs | Las reglas de juego, de Matías Szulanski | Drama|Comedia sentimental que explora las relaciones de pareja y los juegos psicológicos a través de la historia de Laura y Juan, quienes se ven envueltos en una serie de celos y venganzas.

Un gitano en el Corazón del Oeste: El ciclo dedicado a una de las mayores figuras de la cultura popular argentina y latinoamericana.

Las películas de Sandro en Espacio INCAA Morón (Brown y San Martín, Morón)

Viernes 19, 20 hs | Quiero llenarme de ti, de Emilio Vieyra | 1969 | Drama musical | | Con Sandro, Marcela López Rey y Walter Vidarte. Un joven cantante alcanza la fama, pero la envidia de otro lo hace perder a su novia y representante. Para recuperar lo perdido y cumplir sus sueños, deberá empezar de nuevo y luchar por lo que realmente quiere.

de Emilio Vieyra | 1969 | Drama musical | | Con Sandro, Marcela López Rey y Walter Vidarte. Un joven cantante alcanza la fama, pero la envidia de otro lo hace perder a su novia y representante. Para recuperar lo perdido y cumplir sus sueños, deberá empezar de nuevo y luchar por lo que realmente quiere. Sábado 20, 19 hs | Yo, Sandro , de Miguel Mato | Documental biográfico | Con Carlos Portaluppi y Daniel Valenzuela. Guiada por la voz del mismísimo Roberto Sánchez, la cámara de Mato reconstruye los recuerdos de la niñez, familia y amigos del fanático de Elvis que devino ídolo de todo un país.

, de Miguel Mato | Documental biográfico | Con Carlos Portaluppi y Daniel Valenzuela. Guiada por la voz del mismísimo Roberto Sánchez, la cámara de Mato reconstruye los recuerdos de la niñez, familia y amigos del fanático de Elvis que devino ídolo de todo un país. Sábado 20, 20:30 hs | Operación Rosa Rosa, de Leo Fleider | Drama | 98 MIN | Con Sandro, Laura Bove y Ricardo Morán. Sandro, estrella internacional, es reclutado por los servicios secretos para enfrentar a “Medusa”, una organización criminal que planea usar armas químicas mortales. El peligroso Papá Andrés lidera el plan, y Sandro deberá detenerlo antes de que sea tarde.

de Leo Fleider | Drama | 98 MIN | Con Sandro, Laura Bove y Ricardo Morán. Sandro, estrella internacional, es reclutado por los servicios secretos para enfrentar a “Medusa”, una organización criminal que planea usar armas químicas mortales. El peligroso Papá Andrés lidera el plan, y Sandro deberá detenerlo antes de que sea tarde. Domingo 21, 20 hs | Muchacho, de Leo Fleider | Drama | 100 MIN | Con Sandro, Olinda Bozán y Diana Ingro. Una chica de la alta sociedad se enamora de un isleño pobre que conoce en una lancha colectiva del Delta del Tigre. Su padre millonario se opone a este amor.

TEATRO

Domingo 21, 16 hs | En la ciudad de la música, producción del Laferrere y la Dirección de Elencos | Con Flavia Carlucci y Maia Zaballa. Las canciones de María Elena Walsh, Hugo Midón y Carlos Gianni. Un espectáculo repleto de emociones para toda la familia.

