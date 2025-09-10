CulturaMorónNoticias destacadas

Homenaje a Sandro en Morón: Música y películas

En el año en el que hubiera cumplido 80 años, Morón organiza un homenaje a Sandro celebrando su arte, su música y su cine con una edición especial de “Un gitano en el Corazón del Oeste”.

Por Aldana Farinelli

Homenaje a Sandro

El ídolo eterno vuelve a latir en Morón con un homenaje a Sandro que se llevará adelante en La Biblio y Espacio INCAA Morón los días 12, 13, 19, 20 y 21 de septiembre.

Durante los encuentros habrá charlas, perfos, muestras y sus películas más icónicas bajo el siguiente cronograma:

La Biblio de Morón (Brown 763, Morón centro).

  • Viernes 12, de 10 a 14 hs.: Expo de objetos, fotos y recuerdos.
  • Sábado 13, 16:30 hs.: Sandro de América, con Graciela Guiñazú, biógrafa de Sandro | Charla.
  • Sábado 13, 17:30 hs.: Penumbras. Música, poesía y cocina.

Espacio INCAA Morón (Brown y San Martín, Morón centro).

  • Viernes 19, 20 hs.: Quiero llenarme de ti
  • Sábado 20, 19 hs.: Yo, Sandro (Documental)
  • Sábado 20, 20:30 hs.: Operación Rosa Rosa
  • Domingo 21, 20 hs.: Muchacho

Roberto Sánchez Ocampo nació el 19 de agosto de 1945 y falleció el 4 de enero de 2010.

Publicó cincuenta y dos álbumes originales y vendió al menos ocho millones de copias. Algunos de sus mayores éxitos son: Dame el fuego de tu amor, Rosa Rosa, Quiero llenarme de ti, Penumbras, Porque yo te amo, Así, Mi amigo el Puma, Tengo, Trigal y Una muchacha y una guitarra. Su obra más famosa, Rosa Rosa, vendió dos millones de discos.

