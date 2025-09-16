Nuevas búsquedas laborales en Morón: oportunidades en empresas

El Municipio de Morón anunció nuevas oportunidades de empleo local, con búsquedas laborales en rubros técnicos, administrativos e industriales. Las vacantes están destinadas a residentes del distrito y ofrecen posibilidades en empresas de la zona oeste y en espacios de capacitación especializada.

Entre las búsquedas vigentes, se destaca el puesto de Instructor/a en Refrigeración y Climatización, para el que se requiere experiencia en instalación, mantenimiento y reparación de equipos, además de título habilitante. Se valorará la experiencia docente.

También se solicita un/a Oficial Tornero/a con conocimientos en soldadura eléctrica, autógena, MIG/TIG y mantenimiento de máquinas industriales, con edad entre 25 y 50 años.

En el área administrativa, una empresa local busca cubrir la posición de Administrativo/a de Ventas part time, con estudios universitarios incompletos, preferentemente en comercio exterior o marketing, y experiencia en presupuestos y atención al cliente.

Por último, se abrió la vacante de Analista de Compras para perfiles con experiencia en análisis, negociación con proveedores y planificación de compras productivas.

En todos los casos, las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden enviar su CV a: [email protected], mientras que si tienen consultas telefónicas, pueden comunicarse al 11 5504-4702.

Cabe destacar que la Agencia de Empleo de Morón articula con organismos públicos y empresas del sector privado, ofreciendo herramientas para la inserción laboral en la región.