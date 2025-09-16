¿Cuánta gastaron los partidos y candidatos en Facebook e IG en estas elecciones en Morón? 

Facebook e IG son las plataformas de mayor acceso. La contienda electoral del domingo 7 de septiembre dejó un mar de vencedores y de derrotados a plena luz del día lunes siguiente.

En estas elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, nos deja, como dice el dicho “mucha tela por cortar” en cuanto al análisis político de lo que sucedió en estos comicios. Principalmente por lo particular que fueron, ya que es la primera vez que los bonaerenses votamos nuestros legisladores provinciales y nuestros Concejales municipales de manera separada de las elecciones nacionales.

En esta nota lo explica el Lic. Javier Santiago Rojas, Consultor Político y Estratega Digital

Si bien la participación electoral fue la más baja desde que se reabrió el proceso democrático en 1983, los bonaerenses tuvimos por primera vez una elección donde se jugaban los temas locales con sus dirigentes y fuerzas políticas locales. En ese marco, vamos a analizar en las siguientes líneas como fueron y cuánto costaron, las campañas políticas digitales que realizaron los partidos políticos y candidatos en el partido de Morón.

Para empezar, las redes sociales han surgido como un medio de socialización y divertimento donde solamente lo encontraban entretenido los jóvenes. Hoy en día, no solo los jóvenes encuentran entretenido pasar su tiempo en las redes sociales, sino que las personas de todas las edades y géneros se informan, socializan, se divierten, estudian, trabajan y hasta se pelean en ellas.

Esa popularidad que empezó a surgir por las redes sociales por parte de la población en general (en todo el mundo) provocó una fuerte atracción para que los asuntos políticos encontrarán otro lugar donde podían desplegar su actividad principal: las elecciones.

De esta manera, encontramos la primera campaña política digital que marcó “un antes y un después” a la hora de hacer elecciones, y esa campaña es la de Barack Obama en el 2008 en Facebook. Desde esa campaña política, cada vez son más los partidos y candidatos en todo el mundo que hacen publicidad por este medio y logran llegar a audiencias que antes no llegaban de otra forma.

Por eso, las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, no ha escapado de la lógica de las redes sociales y es por eso que vamos a analizar cómo se comportaron los candidatos y partidos políticos en el municipio de Morón y principalmente, cuánto costaron sus campañas electorales en las redes sociales de Facebook e Instagram. Cabe aclarar que los datos que vamos a brindar en la nota son de público conocimiento y se puede chequear en la plataforma de Meta.

Podemos empezar a hablar de la fuerza política SOMOS que ha desplegado una diversa y variada estrategia digital en el municipio Morón. Así podemos ver que hubo contenidos comunicacionales dirigidos a los vecinos de Morón tanto del candidato a Senador provincial, Julio Zamora, como también de los candidatos a Concejales. Sin tener muchas sorpresas en las redes, ésta fuerza política gastó un poco más de un millón y medio de pesos (aproximadamente) en publicitar sus contenidos electorales en estas plataformas y no tuvo un buen rinde en las urnas, solo obtuvo un 3,81%.

La siguiente fuerza que vamos a analizar (y contar sus gastos de campaña digital) es Unión Liberal, donde observamos que su campaña digital fué encarada por su candidato a Concejal Iván Ponce Martínez con un presupuesto invertido de trescientos mil pesos (aproximadamente). Y con ese presupuesto modesto, alcanzó a obtener un 0,85%.

Una fuerza política que contó con un gran presupuesto para pagar publicidad en Facebook e Instagram, pero no tuvo muy buena estrategia digital y un rinde electoral bueno, fue el espacio político de Nuevos Aires, que tuvo una inversión de dos millones de pesos (aproximadamente) y logró conseguir en las urnas un 0,93%.

Continuamos con el FIT, del cual ha desplegado una interesante estrategia digital, un costo en publicidad modesto, tuvo un honesto desempeño en las urnas, logrando ser la tercera fuerza en el distrito con un 5,86%. Si bien, ese porcentaje no le permitió entrar un concejal al Concejo Deliberante de Morón, estuvo bastante cerca y puede visualizarse una proyección bastante positiva para el futuro. Su inversión en las redes fue de trescientos mil pesos (aproximadamente).

Ahora vamos al caso más extraño de esta campaña en términos digitales y estamos hablando de La Libertad Avanza de Morón. Los libertarios tuvieron una estrategia digital muy austera y no realizaron publicidades pagas en Facebook e Instagram. Pero sí se registra el acompañamiento del candidato a Senador provincial, Diego Valenzuela, que presentó a la lista de Concejales de Morón con un costo de sólo sesenta mil pesos (aproximadamente).

En cuanto a los resultados electorales, la LLA salió segundo en el municipio con un 39,27% de los votos (a cuatro puntos del primero), de lo cual esto deja una gran incógnita: si hubieran estado con más preparación estratégica en redes y con un presupuesto fuerte ¿podrían haber llegado a ganar las elecciones en el municipio?

Y lo más esperado, el ganador de la contienda electoral, el oficialismo de Morón con la Fuerza Patria logró hacer una estrategia digital mixta donde combinaban contenidos de la lista local a Concejales y la lista de Senadores provinciales liderado por Gabriel Katopodis.

Ambas listas (la de Concejales y Senadores provinciales) se nutrían de un discurso sobre la situación local del municipio de Morón y lograron la victoria en las urnas de estos comicios con un 43,97%. Cabe observar que fue la fuerza que más recursos (dinero) presupuestó para su campaña digital, que fue de un poco más de siete millones de pesos (aproximadamente).

Antes de terminar, les dejo una “perlita”, y es la campaña “que no fué” de Martín Sabbatella. En ella encontramos varios contenidos que intentaban volver a instalar al ex-intendente de Morón de nuevo como candidato en el distrito. Como es público conocimiento, no pudo presentarse y su campaña quedó por la mitad. Invirtió un poco más de doscientos mil pesos (aproximadamente).

A modo de conclusión, diríamos que no todo en las campañas digitales es solo “plata”, sino que también es estrategia, es saber comunicar y transmitir en la sintonía que escucha la ciudadanía.