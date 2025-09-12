Vacunación Antirrábica en Hurlingham: veterinarias adheridas

En el marco de la semana de Lucha Internacional contra la Rabia, veterinarios de Hurlingham se suman a una nueva campaña de vacunación antirrábica.
La vacuna antirrábica debe aplicarse a perros y gatos con buen estado de salud a partir de los 3 meses de edad y revacunarse anualmente, o de acuerdo a las indicaciones del laboratorio productor de la vacuna utilizada.
Los laboratorios que comercializan las vacunas antirrábicas para perros y gatos en Argentina le otorgan en general una vigencia de un año a la inmunidad conferida por esta vacunación.
La revacunación conviene llevarla a cabo antes que se cumpla la fecha otorgada de validez de la vacuna anterior.
En este contexto, del 23 al 28 de septiembre, las veterinarias en Hurlingham que se suman a la campaña para prevenir la rabia y aplicarán vacunas de forma gratuita son las siguientes:
- Gaboto: Sebastián Gaboto 1226
- Pet Planet: Av. Gdor. Vergara 3999
- El Mate: Av. Pedro Díaz 1226
- Meraki: Pedro diaz 1475 Hurlingham
- Las Cabañas: Dr. Nicolás Repetto 471
- Fenix: Félix Frías 3259
- Raquel Locati: Amoroso 892
- El Grayhound: Av. Gdor. Vergara 3107
- Salud animal: Gral. Alfredo Rodríguez 1268,
- Perro al agua: Gral. Villegas 1694.
- Los cardales: Gral Villegas, 2225
- Holística: Marqués de Avilés 981
- Dra. Otaz: Gral. Mariano Necochea 826
- Natural Life: Av. Gdor. Vergara 4063