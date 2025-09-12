HurlinghamNoticias destacadas

Vacunación Antirrábica en Hurlingham: veterinarias adheridas

Llega una nueva Campaña Anual de Vacunación Antirrábica gratuita que se llevará a cabo del 22 al 28 de septiembre.

Por Aldana Farinelli

En el marco de la semana de Lucha Internacional contra la Rabia, veterinarios de Hurlingham se suman a una nueva campaña de vacunación antirrábica.

La vacuna antirrábica debe aplicarse a perros y gatos con buen estado de salud a partir de los 3 meses de edad y revacunarse anualmente, o de acuerdo a las indicaciones del laboratorio productor de la vacuna utilizada.

Los laboratorios que comercializan las vacunas antirrábicas para perros y gatos en Argentina le otorgan en general una vigencia de un año a la inmunidad conferida por esta vacunación.

La revacunación conviene llevarla a cabo antes que se cumpla la fecha otorgada de validez de la vacuna anterior.

En este contexto, del 23 al 28 de septiembre, las veterinarias en Hurlingham que se suman a la campaña para prevenir la rabia y aplicarán vacunas de forma gratuita son las siguientes:

  • Gaboto: Sebastián Gaboto 1226
  • Pet Planet: Av. Gdor. Vergara 3999
  • El Mate: Av. Pedro Díaz 1226
  • Meraki: Pedro diaz 1475 Hurlingham 
  • Las Cabañas: Dr. Nicolás Repetto 471
  • Fenix: Félix Frías 3259
  • Raquel Locati: Amoroso 892
  • El Grayhound: Av. Gdor. Vergara 3107
  • Salud animal: Gral. Alfredo Rodríguez 1268,
  • Perro al agua: Gral. Villegas 1694.
  • Los cardales: Gral Villegas, 2225
  • Holística: Marqués de Avilés 981
  • Dra. Otaz: Gral. Mariano Necochea 826
  • Natural Life: Av. Gdor. Vergara 4063

