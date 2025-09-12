Vacunación Antirrábica en Hurlingham: veterinarias adheridas

En el marco de la semana de Lucha Internacional contra la Rabia, veterinarios de Hurlingham se suman a una nueva campaña de vacunación antirrábica.

La vacuna antirrábica debe aplicarse a perros y gatos con buen estado de salud a partir de los 3 meses de edad y revacunarse anualmente, o de acuerdo a las indicaciones del laboratorio productor de la vacuna utilizada.

Los laboratorios que comercializan las vacunas antirrábicas para perros y gatos en Argentina le otorgan en general una vigencia de un año a la inmunidad conferida por esta vacunación.

La revacunación conviene llevarla a cabo antes que se cumpla la fecha otorgada de validez de la vacuna anterior.

En este contexto, del 23 al 28 de septiembre, las veterinarias en Hurlingham que se suman a la campaña para prevenir la rabia y aplicarán vacunas de forma gratuita son las siguientes: