Festival Americano de Poesía en Hurlingham

Este sábado y domingo, el CC Leopoldo Marechal será escenario de la tercera edición del Festival Americano de Poesía, un encuentro que convoca a poetas de México, EEUU, Perú, Chile, Paraguay y Brasil y figuras nacionales de renombre como Mario Ortiz, Liliana Ancalao, y Albertina Carri.

El FAPH reunirá poetas de todo el continente con entrada libre y gratuita. Habrá feria de editoriales, recitales de poesía, performance y música en vivo.

Además de las lecturas, mesas de debate, feria de editoriales y presentaciones musicales, se conocerán los ganadores de la convocatoria a poetas del conurbano oeste. Esta tercera edición cuenta con el patrocinio de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Brasil (UNILA), y la Universidad Pontificia de Perú.

Entre las principales presentaciones estarán, la cineasta Albertina Carri, un homenaje al escritor salvadoreño Roque Dalton, en el marco de los 90 años de su nacimiento y 50 de su asesinato. A su vez, habrá poesía en lenguas originarias: mapuzungun, de la mano de la referente más importante de poesía mapuche en nuestro país (Liliana Ancalao), y macushi, de la mano de la poeta brasileña Sony Ferseck.

También participarán otras figuras destacadas de la poesía argentina como Mario Ortiz y Daniel Durand, que compartirán escenario con poetas de todo el continente americano: Matt Sedillo (EE.UU.), Minerva Reynosa (México), Luis Fernando Chueca (Perú), Priscilla Cajales (Chile), Giselle Caputo (Paraguay) y Juan Manuel Silva Barandica (Chile).

En esta edición, el FAPH abrió una convocatoria a poetas de zona oeste donde fueron seleccionados Nahuel Ferreyra, Fabián Chazarreta, Milena Dante Guevara, Damián Lamanna Guiñazú, Stefano Branca, Melisa Papillo, Imanol Guerschman y Vanina Santoro Benítez.

Respecto a los shows musicales el sábado se presentará Juan Pablo Fernández y el domingo Rey Bichito.

Mirá el programa completo haciendo Click Aquí.

El encuentro será en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, Av. Vergara 2396, Villa Tesei, Hurlingham, el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, de 15 a 22 hs con entrada libre y gratuita.