Hurlingham recuerda a Rodrigo Corzo con un homenaje

En el marco de lo que sería su cumpleaños número 50, familiares, amigos y vecinos de Hurlingham convocan a participar de un emotivo encuentro en memoria de Rodrigo Corzo, víctima de gatillo fácil en 2013.

La actividad se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre a las 15 horas, en la calle Tte. Gral. Pablo Ricchieri 1290, al lado de la estación de Hurlingham, con el objetivo de mantener vivo su recuerdo y su legado.

El homenaje está pensado como un espacio abierto, donde cada vecino podrá acercarse a compartir su recuerdo, sumar su voz y participar de este acto de memoria activa. La iniciativa busca mantener encendida la llama de su ejemplo, al tiempo que invita a las nuevas generaciones a conocer su historia.

Rodrigo Corzo murió tras ser alcanzado por un disparo efectuado por patrullas policiales de Hurlingham, que lo consideraron sospechoso mientras recorrían la zona. Según la versión oficial, se intentó instalar un relato de persecución en el que Rodrigo habría disparado contra los agentes mientras escapaba, acompañado por otra persona que habría huido del lugar. Sin embargo, la investigación reveló inconsistencias en ese relato: los vidrios del auto permanecían cerrados y empañados, lo que hacía imposible que hubiera disparado desde el interior.

El caso llegó a juicio en 2006 en los tribunales de Morón. El oficial Solana fue condenado a 16 años de prisión, aunque la pena fue reducida en 2009 a 10 años y 8 meses, lo que le permitió recuperar la libertad condicional pocos años después. Por su parte, Núñez continuó en funciones en otra comisaría hasta 2008 y permaneció prófugo durante un tiempo, hasta que en 2009 se dictó su captura.

El compromiso de Rodrigo, su alegría y su capacidad de lucha lo convirtieron en un referente para la comunidad de Hurlingham. En este nuevo aniversario, la propuesta no solo es recordarlo, sino también renovar el compromiso colectivo con los valores que lo guiaron.