Informe de la UM: Subieron un 1,89% los precios en Morón durante agosto

Un informe de la UM arrojó que el nivel general de precios en el partido registró un incremento del 1,89% durante agosto principalmente en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas.

En dicho rubro el incremento fue del 2,97% y los productos con más registro fueron Carne Picada Vacuna (6,83%) y Aceite de girasol (4,16%).

El rubro Salud mostró un incremento del 1,99%, con una incidencia de 0,53 puntos porcentuales explicado por subas en Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud, destacándose el algodón (11,5%) y el nebulizador (6,74%).

Educación, registró un alza del 1,63% d, con una incidencia de 0,28 puntos porcentuales en el nivel general, principalmente por el aumento de las cuotas mensuales de los establecimientos de Educación Secundaria (2,59%) y Primaria (2,52%).

La variación acumulada de enero a agosto es de 24,56%, mientras que la variación interanual (septiembre 2024 a agosto 2025) alcanza el 38,00%.El informe es elaborado por el Observatorio Económico y Social de la UM, que llev a cabo dicho relevamiento de precios mensualmente en supermercados, farmacias, centros educativos y comercios de cercanía en Morón, Villa Sarmiento, Haedo, El Palomar y Castelar.