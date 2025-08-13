Inflación de julio: La UM registró una suba de 2,43% en los precios

Desde la UM afirmaron que la inflación de julio fue del 2,43%, lo que da un total acumualdo en un año de 40,8%

Según el relevamiento mensual del Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón, integrado por docentes y estudiantes, en Salud hubo una suba de 2,18% en julio frente al 1,43% de junio.

En esre sentido, analizadon: «Algunos cambios en los precios de medicamentos se vinculan con la adecuación de valores por parte de las farmacias al listado oficial exhibido por el Ministerio de Economía».

En el rubro Educación hubo un incremento de 2,91% y en Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un 1,64%, levemente superior al 1,19% del mes previo, con subas destacadas en Verduras (4,69%) y Gaseosas (4,23%).

En términos acumulados, el índice de precios al consumidor en Morón mostró una variación del 22,4% de enero a julio.

Cabe destacar que el relevamiento de precios se realiza mensualmente en supermercados, farmacias, centros educativos y comercios de cercanía de las localidades de Morón, Villa Sarmiento, Haedo, El Palomar y Castelar.