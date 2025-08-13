EconomíaMorónNoticias destacadas

Inflación de julio: La UM registró una suba de 2,43% en los precios

El relevamiento mensual del Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón dio a conocer el índice de inflación de julio registrado en los precios a nivel local.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Inflación de julio

Desde la UM afirmaron que la inflación de julio fue del 2,43%, lo que da un total acumualdo en un año de 40,8%

Según el relevamiento mensual del Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón, integrado por docentes y estudiantes, en Salud hubo una suba de 2,18% en julio frente al 1,43% de junio.

En esre sentido, analizadon: «Algunos cambios en los precios de medicamentos se vinculan con la adecuación de valores por parte de las farmacias al listado oficial exhibido por el Ministerio de Economía».

En el rubro Educación hubo un incremento de 2,91% y en Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un 1,64%, levemente superior al 1,19% del mes previo, con subas destacadas en Verduras (4,69%) y Gaseosas (4,23%).

En términos acumulados, el índice de precios al consumidor en Morón mostró una variación del 22,4% de enero a julio.

Cabe destacar que el relevamiento de precios se realiza mensualmente en supermercados, farmacias, centros educativos y comercios de cercanía de las localidades de Morón, Villa Sarmiento, Haedo, El Palomar y Castelar.

Noticias relacionadas

Los 3 mejores discos de Green Day

¿Cuáles son los tres mejores discos de Green Day? Acá la guía que armamos en la redacción de Anticipos Diario. Como trío punk de Rodeo,...

LLA arrancó la campaña en Morón con Valenzuela

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y primer candidato a concejal, Cristian Morales, y la segunda, la conocida Analía Zappulla, recorrieron negocio...

Festival en Morón por el Día de la Niñez

Para celebrar el Día de la Niñez, desde el Municipio anunciaron una serie de actividades gratuitas. El evento central será el domingo 17 de...

Kicillof y Descalzo entregaron patrulleros en Ituzaingó y visitaron obras

Kicillof y Descalzo recorrieron distintos puntos de Ituzaingó junto al ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso; el ministro de Infraestructura y Servicios...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img