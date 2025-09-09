Morón: Resultados Pueblo por Pueblo (07/09/25)

La diferencia más grande se dio en Morón Ciudad a favor de Fuerza Patria. Mientras que La Libertad Avanza ganó sólo en Haedo y Villa Sarmiento.

Morón: Resultados Pueblo por Pueblo. Por primera vez, la ciudad de Morón, cabecera del distrito define la elección. El conteo unificó Castelar. Pero se puede suponer que La Libertad Avanza ganó en Castelar Norte mientras Fuerza Patria ganó en Castelar Sur.

En la foto de portada: Cristian Morales y José María Ghi

Morón – (Circuito 665)

Fuerza Patria: 49,48%

La Libertad Avanza: 34,74%

FIT: 5,82%

Haedo – (Circuito 669)

La Libertad Avanza: 44,45%

Fuerza Patria: 36,28%

FIT: 6,94%

Villa Sarmiento – (Circuito 670)

La Libertad Avanza: 50,39%

Fuerza Patria: 33,10%

FIT: 5,66%

El Palomar – (Circuito 671)

Fuerza Patria: 41,87%

La Libertad Avanza: 41,54%

FIT: 5,32%

Castelar Norte y Sur – (Circuitos 672 y 673))

Fuerza Patria: 42,93%

La Libertad Avanza: 39,91%

FIT: 5,73%

La distribución de concejales será la siguiente con estos resultados:

Fuerza Patria obtiene 7 concejales: José María Ghi, Vanina Moro, Mariano Spina, Sibila Botti, Alfonso Martínez, María Sol Steinberg y Agustín Ramponelli. Y La Libertad Avanza 5: Cristian Morales, Analía Zappulla, Pablo Miño, María Mobilia y Claudio Faro.

De esta manera, Fuerza Patria suma 12 concejales; La Libertad Avanza 7 concejales; y habrá 5 monobloques. El de Bernardo Magistocchi, Ariel Aguilera, Adrián Colonna, Alejandra Liquitay y Daniela Cáceres.

La incógnita con Fuerza Patria es cómo hará el oficialismo para mantenerse unido ya que Lucas Ghi ya anunció que dejó Nuevo Encuentro y Martín Sabbatella se candidatea como intendente para competir en 2027.