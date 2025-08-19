Trenes Argentinos advierte sobre estafa laboral a su nombre

El área de Asuntos Legales de Trenes Argentinos presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal número 12, a cargo de Ariel Lijo, para identificar y detener a los responsables de estafar a un grupo de personas.

El delito es sustracción de identidad con el fin de defraudar, falsificación de instrumento público y uso de documento falso con el propósito de crear un estado de credibilidad.

La denuncia se originó a partir del caso de Marina M, una joven que se presentó en las oficinas que la empresa ferroviaria posee en Retiro para incorporarse a trabajar sin ser contratada por la entidad.

La víctima aseguró haber pagado 80.000 pesos a una persona que se hacía llamar Lucas y que supuestamente pertenecía a Trenes Argentinos, para que sea el intermediario y gestionara su ingreso formal a la empresa.

Según su testimonio, la relación de Marina con Lucas comenzó el 12 de febrero de este año cuando inició el contacto a través de una amiga y fue enviada a una clínica de la zona oeste del Gran Buenos Aires a realizarse los “estudios preocupacionales”.

Durante cinco meses el supuesto intermediario le asignó y postergó, en múltiples oportunidades, supuestas fechas de presentación en las sedes administrativas que la empresa posee en Once, Constitución o Retiro; hasta que finalmente el 17 de julio se presentó sin que su ingreso se produjera.

De acuerdo a los chats y direcciones de email, la banda ofrecía empleos para áreas como limpieza, administración, seguridad y conducción de trenes.

Trenes Argentinos advierte que no se están realizando convocatorias ni ingresos a la empresa; y no es la primera vez que suceden estas situaciones engañosas. Asimismo aclararon que los procesos de selección de personal son gratuitos y se realizan exclusivamente mediante los canales oficiales.