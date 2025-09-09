La disputa fuerte, el mano a mano, fue entre Florencia Lampreabe de Fuierza Patria y Rafael De Francesco de La Libertad Avanza. Los número totales fueron de paliza. Fuerza Patria obtuvo 43,27 mientras que La Libertad Avanza tan sólo llegó a 29,72%.

Hurlingham: Resultados Pueblo por Pueblo. Acá vas a poder leer datos de los partidos que carga la Dirección Nacional Electoral y que en el caso de Hurlingham se concentraron en tres: Fuerza Patria, La Libertad Avanza y Somos Buenos Aires, o sea, los que superaron el 5% de los votos.

En la foto: Florencia Lampreabe y Rafael De Francesco

Hurlingham (Circuito 668 – Electores: 53.910)

Fuerza Patria: 38,66%

La Libertad Avanza: 35,15%

Somos Buenos Aires: 15,57%

Villa Tesei – (Circuito: 668 B – Electores: 54.135)

Fuerza Patria: 44,49%

La Libertad Avanza: 28,27%

Somos Buenos Aires: 16,02%

William Morris – Circuito 668 A – Electores: 40.171

Fuerza Patria: 47,99%

La Libertad Avanza: 24,18%

Somos Buenos Aires: 18,54%

En esta elección fueron electos:

Fuerza Patria 5 concejales: Florencia Lampreabe, Néstor Bello, Ailén Mareco, Nicolás Vilela y Verónica Lucero; La Libertad Avanza tres concejales: Rafael De Francesco, Alicia Elisei y Gilberto Volpe y Somos Buenos Aires dos concejales: Juan Zabaleta y Micaela Navill.

Continúan con mandato hasta 2027: Adrián Eslaiman, Elena Cerbino, Miguel Quintero, Silvana Pereyra y Sergio Ariel Simoni (Fuerza Patria); Sebastián Palacio Rius y Brenda Galeano (PRO); Roque Belizán, Claudia Serratti y Julio Medina (La Libertad Avanza).

Fuerza Patria se quedará con 10 bancas sobre 20 bancas. Mientras que La Libertad Avanza con 6, el Pro con 2 y Somos Buenos Aires debutará con las otras 2 restantes. Al estar empatados, el partido que más votos sacó podrá hacer uso del voto doble y quedarse con la Presidencia del Concejo Deliberante.