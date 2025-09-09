MorónNoticias destacadasSalud

Del diagnóstico de fibrosis quística al ciclismo profesional: la historia de Daniela

En el Día de la Fibrosis Quística, el Hospital Posadas compartió la historia de Daniela, quien fue diagnosticada a los 6 meses de vida y hoy, gracias a los tratamientos y al acompañamiento médico, es ciclista profesional.

Por Aldana Farinelli

Publicación

historia de daniela

La historia de Daniela refleja cómo un diagnóstico de fibrosis quística no impide construir un futuro lleno de sueños. Hace 14 años, con apenas 6 meses de vida, llegó a la guardia del Posadas con problemas respiratorios y, tras varios estudios, se confirmó esta enfermedad genética que afecta principalmente a los pulmones y al páncreas.

Eliana, la madre de Daniela, recordó el día que llevó a su hija con 6 meses de edad, hace 14 años, a la guardia por problemas respiratorios. Allí estuvo internada y a la espera de los resultados que, al tiempo, le confirmaron esta enfermedad genética.

Lapatología afecta principalmente los pulmones y el páncreas, produciendo varias infecciones, necesitando antibióticos, internaciones y nebulizaciones recurrentes, como así también genera problemas nutricionales que condicionan la vida cotidiana de estos niños.

Gracias a los nuevos tratamientos y al equipo interdisciplinario del hospital, los pacientes pediátricos y adolescentes con FQ hoy tienen nuevas oportunidades.

«Es una enfermedad que requiere mucho acompañamiento, y las doctoras estuvieron siempre, son unas genias y les agradecemos mejorar la calidad de vida de Dani, ya que ella ahora va a poder tener un futuro mejor”, expresó Eliana.

Hoy Daniela se dedica al deporte, recorre kilómetros en bicicleta y compite como ciclista profesional.

Noticias relacionadas

Crisis en SanCor: solicitan la quiebra para sostener la producción y los empleos

La histórica cooperativa SanCor atraviesa un escenario crítico y los trabajadores decidieron avanzar con el pedido de quiebra con continuidad productiva. La medida, resuelta...

Crimen en Morón: investigan el asesinato de un joven con tobillera electrónica

Un violento crimen en Morón dejó como saldo un joven de 22 años muerto que utilizaba una tobillera electrónica vinculada a una causa por...

Línea Sarmiento: avanza la licitación para renovar el señalamiento entre Flores y Villa Luro

La Línea Sarmiento dio un paso clave hacia la adjudicación de la obra de señalamiento entre Flores y Villa Luro. Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF)...

Spina: “Morón le dio un sopapo a la motosierra de Milei”

En declaraciones tras los resultados, Diego Spina analizó que el pueblo moronense expresó un fuerte rechazo al ajuste y la pérdida de empleo. Según...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img