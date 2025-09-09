Del barrio San José a agotar la preventa del Vélez: Milo J

El joven Milo J, agotó la preventa de lo que será su próximo show en el Estado Vélez Sarfield el 18 de diciembre. Con 18 años, el moronense es el artista más joven en llegar a este escenario.

El 18 de diciembre, Milo J presentará su nuevo álbum La vida era más corta y recorrerá todas las etapas de su carrera: los icónicos discos 511- EDSM-111-166- y Retirada

Las entradas están disponibles con todos los medios de pago en www.enigmatickets.com.

Bajo de la piel es el primer corte del nuevo trabajo del joven que abre el viaje conceptual y emocional con letras cargadas de simbolismo que dialogan con todas las memorias conectando con las raíces y su propia identidad.

Cabe recordar que en octubre de 2024 celebró sus 18 años en un Estadio de Morón colmado, con invitados de lujo como Bizarrap, Nicki Nicole, YSY A y Nito Mestre. Poco después, su álbum 166 debutó en el puesto #6 del Top Albums Global.

En junio de 2025, Milo agotó en tiempo récord cuatro funciones en el Movistar Arena reuniendo a más de 50.000 personas en lo que fue la despedida oficial de 166 y la presentación de 166 (Deluxe) Retirada.

Ese mismo año giró por Europa y Latinoamérica con entradas agotadas en Barcelona, Madrid, Lima, Bogotá, Santiago de Chile y Montevideo, reafirmando su lugar como una de las voces más influyentes de su generación.

Camilo Joaquín Villarruel, conocido como Milo J, fue tapa de Rolling Stone, es director creativo de FA y es el creador de FAlklore, un innovador formato que reunió a artistas del género argentino y logró llenar el Movistar Arena y sacar un disco.

Nació el 25 de octubre de 2006 en el barrio San José de Morón y compitió en batallas de freestyle desde los 11 años.

Milo J entró a su primer estudio de grabación a los 13 años y comenzó a difundir sus canciones en 2021 desde su comunidad Bajo West. En agosto de 2022, lanzó “Milagrosa”, una canción que se volvió viral en TikTok, pero fue “Rara Vez”, la que lo lanzó a la fama nacional. En octubre de 2023 lanzó “En Dormir sin Madrid”, un EP colaborativo con Bizarrap que incluía la icónica BZRP Music Sessions, Vol. 57.